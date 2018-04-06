«PROзвёзд». Кэмерон Диаз уходит из кино, а Ольга Бузова запускает свою криптовалюту

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Голливудская актриса Кэмерон Диаз заявила, что уходит из кино. Зарубежные СМИ ссылаются на источник в лице её близкой подруги – актрисы Сельмы Блэр. Звезда фильмов «Блондинка в законе» и «Жестокие игры» утверждает: во время личной беседы Диаз сообщила о решении покинуть киноиндустрию и целиком окунуться в размеренную семейную жизнь. Напомним, в 2014 году Кэмерон Диаз начала встречаться с музыкантом Бенджи Медденом, а в 2015 влюблённые узаконили свои отношения. Также ходят слухи, что 45-летняя актриса решилась завести первенца, и они с супругом занимаются активными поисками суррогатной матери.