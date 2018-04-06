«PROзвёзд». Кэмерон Диаз уходит из кино, а Ольга Бузова запускает свою криптовалюту
Певица Мэрайя Кэри сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному. Ольга Бузова запускает свою криптовалюту – бузкоин. Об этих и других новостях в рубрике «PROзвёзд».
Голливудская актриса Кэмерон Диаз заявила, что уходит из кино. Зарубежные СМИ ссылаются на источник в лице её близкой подруги – актрисы Сельмы Блэр. Звезда фильмов «Блондинка в законе» и «Жестокие игры» утверждает: во время личной беседы Диаз сообщила о решении покинуть киноиндустрию и целиком окунуться в размеренную семейную жизнь. Напомним, в 2014 году Кэмерон Диаз начала встречаться с музыкантом Бенджи Медденом, а в 2015 влюблённые узаконили свои отношения. Также ходят слухи, что 45-летняя актриса решилась завести первенца, и они с супругом занимаются активными поисками суррогатной матери.
Известная телеведущая, актриса, писательница и певица Ольга Бузова готовится покорить мир. На днях новоиспеченная бизнес-леди презентовала свою собственную криптовалюту, под скромным названием бузкоин, на базе коммуникативной платформы BUZAR. Интернет-пользователи смогут не только переписываться между собой, но и смотреть видеотрансляции, покупать билеты на мероприятия и слушать музыку исполнительницы. Бузкоин станет расчетной единицей в платформе и будет привязан ко всем функциям площадки. В продажу бузкоины поступят уже 18 апреля этого года, и медиа-дива уверена: новинка будет пользоваться бешеным спросом.
11-летняя цимбалистка из Сморгони Анастасия Ванеева стала участницей российского развлекательного шоу «Лучше всех!». Однако популярность к малышке пришла не потому что наша землячка появилась в эфире популярного российского шоу. Просто эта юная особа «сделала» самого Максима Галкина. Когда ведущий сказал, что Анастасия родом из «Белоруссии», девочка незамедлительно сделала замечание: «Правильно говорить «из Беларуси». Как утверждает мама школьницы, Анастасия в жизни очень скромный ребёнок. А настойчивое замечание явилось ничем иным, как недоумением: ведь школьница точно знает, как называется её страна.
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