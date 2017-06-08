Фотофакт: Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы

Новости России. 4 июня в центре Москвы несколько добровольцев спасали утку, селезня и выводок утят, которые оказались на оживленном столичном проспекте.
Одним из инициаторов был Народный артист России Владимир Машков, известный по фильмам «Вор», «Папа», «Кандагар», «Ликвидация», «Экипаж», последний стал самым кассовым российским фильмом 2016 года.
Скриншот из видео olegtegati
По словам Олега Тегати – одного из очевидцев спасения птиц, «на развилке у Белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят». Этому событию очевидец посвятил целый пост в Фейсбуке.
Скриншот из видео olegtegati
Водоема около места, где нашли выводок, не было, поэтому все семейство могло погибнуть на трассе. Добровольцы собрали маленьких утят в машине, а диких селезня и утку долго не могли словить. Однако птицы не отходили далеко и на писк утят возвращались к машине.
Случайные прохожие, среди которых был и Машков, пытались поймать взрослых птиц, чтобы отвезти поближе к водоему.
Олег Тегати, очевидец:
Селезень оказался умней нас, прикидывался, что не может лететь, и я бежал за ним полкилометра, парализовав дорожное движение, пока не понял, что меня просто разводят)) Таких и других маневров было не счесть. Каким-то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена, под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции, который даже смастерил силок из бечёвки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю). На третьем часу этой эпической битвы, перепробовав почти всё, мы отчаялись и решили в последний раз привязать утенка к скамейке и ждать. Два раза папаша подходил защитить малыша, яростно шипел, бил крыльями, но стремительно улетал, когда на него кто-то замахивался сачком. Чудо случилось на третий раз! Каким-то невообразимым движением Владимир накрыл его сачком! Тут, наверное, все ощутили те чувства, которые чувствует олимпийский чемпион, осознав, что миг назад побил рекорд! Только в 3 раза сильней!
Позже всю птичью семью отвезли к водоему и отпустили.
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