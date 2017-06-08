Фотофакт: Владимир Машков возглавил спасение утят в центре Москвы

Одним из инициаторов был Народный артист России Владимир Машков, известный по фильмам «Вор», «Папа», «Кандагар», «Ликвидация», «Экипаж», последний стал самым кассовым российским фильмом 2016 года .

Новости России. 4 июня в центре Москвы несколько добровольцев спасали утку, селезня и выводок утят, которые оказались на оживленном столичном проспекте.

По словам Олега Тегати – одного из очевидцев спасения птиц, «на развилке у Белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят». Этому событию очевидец посвятил целый пост в Фейсбуке.

Водоема около места, где нашли выводок, не было, поэтому все семейство могло погибнуть на трассе. Добровольцы собрали маленьких утят в машине, а диких селезня и утку долго не могли словить. Однако птицы не отходили далеко и на писк утят возвращались к машине.

Случайные прохожие, среди которых был и Машков, пытались поймать взрослых птиц, чтобы отвезти поближе к водоему.

Олег Тегати, очевидец:

Селезень оказался умней нас, прикидывался, что не может лететь, и я бежал за ним полкилометра, парализовав дорожное движение, пока не понял, что меня просто разводят)) Таких и других маневров было не счесть. Каким-то чудом, ценой порванных джинс, разбитого колена, под крики и овации, мне удалось в падении поймать мамашу. К тому времени собралось вокруг человек 10, помогали все! Приехал полковник полиции, который даже смастерил силок из бечёвки, но селезень-папаша даже и не подумывал наступать в петлю). На третьем часу этой эпической битвы, перепробовав почти всё, мы отчаялись и решили в последний раз привязать утенка к скамейке и ждать. Два раза папаша подходил защитить малыша, яростно шипел, бил крыльями, но стремительно улетал, когда на него кто-то замахивался сачком. Чудо случилось на третий раз! Каким-то невообразимым движением Владимир накрыл его сачком! Тут, наверное, все ощутили те чувства, которые чувствует олимпийский чемпион, осознав, что миг назад побил рекорд! Только в 3 раза сильней!

Позже всю птичью семью отвезли к водоему и отпустили.

Это не единственный случай, когда актеры приходят на помощь нуждающимся.

Том Хэнкс во время тренировки около реки услышал крики о помощи. Актер спас из воды мужчину, который не смог справиться с сильным течением и вытащил его на берег. Помогли утопающим также Лев Дуров, Джерард Батлер.

Вин Дизель помог выбраться двоим детям и их отцу из автомобиля, который попал в ДТП. Кейт Уинслет вынесла из горящего дома 90-летнюю мать своего друга.

А в конце апреля 2017 года британский актер Том Харди догнал и поймал подростка, который угнал чужой мотоцикл. Актер просто проходил мимо, когда увидел, что двое парней хотят скрыться с места преступления. Одного из них задержали полицейские, а второго – известный актер.