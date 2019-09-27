Настроение – осень. 10 атмосферных фильмов

Осень – время холодной погоды, ветра и, как следствие, простуд. Золотая осень, увы, быстротечна, солнечных дней становится меньше, и в придачу ко всему медленно подступает хандра. Как ей не поддаться? А может и не стоит сопротивляться? Осень – время подумать и побыть наедине с собой. И не это ли лучшая пора для уютных вечеров за просмотром хорошего кино? И если вы не знаете, что посмотреть в этот период, мы подготовили топ-10 фильмов как раз для осеннего настроения. «Осенняя соната», 1978 г., реж. Ингмар Бергман Отнюдь не легкий, а напряженный и болезненный шедевр от Бергмана. Ощущение недолюбленности и одиночества возникает между двумя самыми, казалось, родными людьми во всем мире – матерью и дочерью. Они долго не виделись и не разговаривали. Успешная титулованная пианистка Шарлотта (Ингрид Бергман) приезжает в деревню погостить к дочери и ее супругу пастору, но не просто повидаться, а поговорить и, возможно, простить друг друга. Эва (Лив Ульман) живет тихой и размеренной жизнью, она тоже пианистка, но не такая виртуозная, как мать. И если с первого взгляда ее жизнь кажется удобной и даже уютной, то постепенно мы видим, сколько боли и мук она перенесла: гибель единственного сына, нелюбимый муж, разбитая параличом сестра и конфликт с матерью. Вся обида и злость, все невысказанные претензии копятся в ней годами.

Фото: Criterion

Шарлотта далека от проблем и забот, ее мало волнуют ее собственные дочери, она их даже стыдится. «Не лучше бы она умерла. Всем бы стало легче», – говорит мать о разбитой параличом дочери. Эва и Шарлотта должны поговорить и мы ждем этого разговора. Но сделала длинная беседа этих людей хоть немного ближе? Пошли они навстречу друг другу? Сумели ли простить и понять? Длинные монологи, внезапные вспышки гнева и невозможность вернуть контроль над словами. Разговор произошел, но стало ли легче? Нет. «Ностальгия», 1983 г., реж. Андрей Тарковский Разве можно пересказать полотна Малевича или Кандинского? Их нужно прочувствовать сердцем. Пересказывать фильмы Тарковского невозможно и даже кощунственно. Его нужно смотреть, пересматривать, каждый раз открывая новые детали и находя новый смысл в эпизодах.



Фото: кадр из фильма «Ностальгия»

У всех есть особые места, памятные, с которыми связаны трепетные и дорогие сердцу события. И если удается, мы посещаем эти места, снова окунаясь в водоворот прошлого. Но что делать, когда вернуться невозможно? Да и возвращаться некуда. Эта тоска, ностальгия становится невыносимой. И тут никто человеку не поможет. Считается, что фильм автобиографичен, и сам Тарковский снимал о себе. В то время он находился в Италии и вернуться в страну, где числился тунеядцем, не мог. Фильм очень сложный, философский, христианский. Тут затрагиваются вопросы веры, вопросы нравственности, зла и добра, подвига. И все это на фоне безумной тоски по Родине. «Шоколад», 2000 г., реж. Лассе Халльстрём «Один только мудрый северный ветер не мог обрести покой. Он свистел и рассказывал Виенн про города которые ждут её, про друзей, которых еще нужно найти, про столкновения, в которых нужно бороться и побеждать».

Фото: Miramax

Виенн с дочерью внезапно появляются в маленьком городке, где жизнь идет своим чередом, где ходят в церковь, а жена обязана слушать мужа. Виенн появляется и открывает лавку с шоколадом – манящей, искушаемой сладостью. Заведение влечёт всех обывателей города, раскрывает их тайные желания, меняет их стереотипные взгляды, в конце концов, учит жить. Запах шоколада разлетается по всему фильму, его чувствуешь через экран. Вкусный фильм, фильм-сказка, которой иногда так не хватает осенним пасмурным вечером. Эту сказку можно пересказывать детям перед сном, а можно окунуться самому. Ради ее волшебства, ради звездного тандема Депп – Бинош, в конце концов, ради чудесного саундтрека. «Вдали от рая», 2002 г., реж. Тодд Хейнс 50е, Америка, осенние пейзажи. Время, когда чернокожих не сжигали на крестах, но все-таки избегали и доверяли лишь грязную работу. Время, когда дамы с идеальной укладкой выглядели будто только что сошли с открыток пин-ап, но без фривольности, конечно. Эта Америка пуританская, чопорная, и такое же стерильное американское общество. С виду.

Фото: imdb.com

Образцово-показательная семья, принадлежащая к верхушке среднего класса: Кэти (Джулианна Мур) и Фрэнк (Деннис Куэйд) Уитакер, двое детишек…Все, как у всех. Никто бы не подумал, что в этой семье разгорится такой скандал. Кэти застукает мужа целующегося с мужчиной, и что его наклонности настолько сильны, что он не в силах бороться с ними. Этим сейчас особо не удивишь, но тогда, в пуританском обществе! Но самым страшным преступлением в глазах окружающих становится не мужеложество, а связь Кэти с черным садовником Рэймундом (Деннис Хейсбёрт). Неслыханная дерзость! Еще и выставки с ним посещать. И оправданию Кэти «у нас ничего не было» никто не верит. Соседи, знакомые, с которыми только вчера она мило пила чай, вдруг отворачиваются от нее и злобно шипят «Как так?», «Позор». Не всегда право общество, и не стоит идти у него на поводу. Ведь иногда за угодой кому-то можно упустить собственное счастье. «Дорога перемен», 2008 г., реж. Сэм Мендес Если вы соскучились по героям «Титаника», то они здесь. Ди Каприо, Уинслет и Кэти Бейтс собрались в драматичной картине «Дорога перемен». И пусть это не юный Кейт и Лео, а перешедшие 30-летний рубеж Френк и Эйприл Уиллеры. Они не находятся на тонущем лайнере, а обзавелись собственным хорошеньким домиком и живут вполне счастливо, по мнению соседей.



Фото: Dreamworks

А за белым фасадом скрываются нешуточные страсти: прочный с виду брак трещит по швам, на смену нежности и ласки пришли упреки и обвинения. Нереализованность, опостылевший быт и даже дети не спасают ситуацию. Герои ищут выход, чтобы спасти семью, но все это оборачивается просто самообманом. И очень хлестко звучит фраза, сказанная Эйприл своему мужу: «Ты просто мальчишка, который однажды рассмешил меня на вечеринке. А теперь мне даже вид твой отвратителен». Мечты могут как окрылять, так и убивать. Говорят, делай что нужно, а потом придет время для того, что хочешь и «Париж никуда не денется». А потом уже становится слишком поздно. «Я убил свою маму», 2009 г., реж. Ксавье Долан Жуткое название, правда? Юбер убивает свою мать постоянно и разными способами: выстрелом из пистолета, при помощи ножа или газонокосилки. Хорошо, что мысленно. 16-летнего подростка раздражает в матери многое: как она говорит, как ест и как себя ведет. Он с успехом мог бы быть сыном какой-нибудь другой женщины, но не этой.

Фото: Clara Palardy

И он бунтует против опеки матери. Взбалмошный мальчишка считает себя умнее, ведь он изучает искусство, читает философов и сам пишет картины. А что мать? Одинокая женщина (Энн Дорваль), воспитывающая ребенка сама, как умеет. Пусть чрезмерно контролируя, пусть и не понимая его. Ксавье Долан сам написал сценарий, сам сыграл главную роль и частично профинансировал свое кино. Фильм визуально прекрасен, яркие цвета, прекрасный саундтрек и шокирующие сцены в итоге превращаются в искрящийся калейдоскоп. Кто любит искусство, тот оценит. «Отель», 2013 г., реж. Лиза Лангсет Группа незнакомых людей изливают друг другу душу на сеансах по психотерапии. Самые разные типажи собрались вместе: от престарелой нимфоманки до маменькиного сынка. И среди этих пациентов Эрика (Алисия Викандер) – успешная, красивая, умная, молодая мама. С одним НО. Ребенок, которого она так ждала, родился больным. И вся идеальная жизнь Эрики разом рухнула, она не готова принять такую действительность. Какой выход? Можно ли изменить ситуацию или попробовать себя изменить?

Фото: imdb.com

Оказывается, можно. Достаточно заселиться в номер первой попавшейся гостиницы и прожить жизнь с чистого листа, стать тем, кем хочешь, ведь все равно завтра отсюда уезжать. Такая терапия идет на пользу всем пациентам. Это не способ убежать от себя, это как раз путь к тому, чтобы себя найти и принять. «Слепые свидания» 2013 г., реж. Леван Когуашвили Посмотрите на эти старые улочки Тбилиси, без туристической выхолощенности и желания сделать картинку «красивой». А картинка получается живой и правдивой, потому что мы вместе с героями петляем по Тбилиси, который не на показ, а находится вдали от старого города. Там, где живут обыкновенные люди с обыкновенными проблемами. Например, где найти жену, когда тебе за 40, ты не блещешь остроумием и с деньгами не очень? В интернете, на сайте знакомств. Мимолетные встречи, неловкие свидания, разве они могут привести к чему-то серьезному?



Фото: kino-teatr.ru

Нерешительный Сандро (Андро Сакварелидзе) оказывается втянут в водоворот разнообразных событий, он словно плывет по течению, и судьба его заносит то на преступный дворик, то в патриархальную семью. Но финал этой элегии удивит. Грузия показана в фильме с разных сторон: обветшалые, потёртые трущобы сменяются колоритными квартирами панельных многоэтажек. Даже в безлюдных, грязных пригородах чувствуется что-то близкое и притягательное. Это простое кино, лишенное блеска и чрезмерного пафоса, без застолья, вина и песен, а с юмором и тихой грустью. «Выживут только любовники», 2013 г., реж. Джим Джармуш Вам очень повезло, если вы не смотрели этот фильм. Хотя даже если смотрели, его можно пересматривать бесконечно. Эстетика в каждом кадре, рай для настоящих визуалов.

Фото: Gordon A Timpen. Sony Pictures Classics

Неспешная сага о двух влюбленных, где совершенно по-новому раскрывается вампирская тема. Не кровь, убийства и леденящий ужас, а музыка, любовь, преданность и наслаждение красотой. Он – Адам – депрессивный, отрешенный, играющий свою странную музыку и мечтающий, чтоб его оставили в покое. И Она – Ева – его противоположность: любознательная, жизнерадостная оптимистка. Сколько лет этой старой, как мир, сказке «Адам и Ева»? Вечность. Восточная красота Марокко, его пряный аромат входит в диссонанс с полупустым и разрушенным Детройтом, городом заводов и фабрик. А Ева (Тильда Суинтон) и Адам (Том Хиддлстон) напротив, дополняют друг друга, им не нужны слова, чтобы уловить настроение друг друга. Взгляды, мысли, чувства, желания быть и мыслить — все у них поразительно совпадает. Гипнотическая музыка группы SQÜRL (в которой играет сам Джармуш) как нельзя лучше аккомпанирует чувствам двух утомленных любовников. «Патерсон», 2016г., реж. Джим Джармуш Казалось бы, что может быть романтичного в фильме про водителя автобуса, который изо дня в день совершает свою рутинную работу? В очередной раз Джармуш умудряется найти очарование в обыденном. Все люди не раз слышали о том, что каждый день они не замечают ничего чудесного или волшебного. Просто проходит очередной день, а что в нем было запоминающегося? И ведь необязательно, чтобы произошли глобальные изменения, масштабные потрясения. Красота ведь в мелочах и глазах смотрящего. Поэтику можно найти даже в коробке спичек. И это нам наглядно показывает Джармуш.

Фото: Mary Cybulski. Window Frame Films