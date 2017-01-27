«Сталинград», «Легенда №17», «Ирония судьбы. Продолжение»: названы самые популярные российские фильмы 21 века

Новости России. Аналитики «Яндекса» и сайт «Кинопоиск» провели масштабное исследование российского кино за первые 15 лет XXI века. За это время в России было снято более 2,5 тысяч игровых и анимационных фильмов. А общая сумма кассовых сборов за этот период составила 1,78 миллиардов долларов. Больше всего в прокате собрала военная драма Федора Бондарчука «Сталинград» – более 68 миллионов долларов. Сам Бондарчук в интервью заявлял: «Часто читаю «мантры» по поводу того, что мы неспособны конкурировать с большими американскими релизами и выигрывать гонку, что бессмысленно вкладывать большие деньги в проекты-события. Так вот эти «невозможно-невозможно-невозможно» разрушены. Всего один пример нужен для этого. Если это у нас получилось – значит, не невозможно».

Кадр со съемок фильма «Сталинград». Фото: filmz.ru

Около 55 миллионов долларов в прокате собрал ремейк классического советского фильма «Ирония судьбы. Продолжение», который вышел в 2007 году. Кроме Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской в фильме снялись почти все актеры из фильма 1975 года. На третьем месте оказался фильм «Вий 3D», который собрал около 39 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение». Фото: filmz.ru

Наиболее высокий рейтинг среди зрителей – у спортивной драмы о Валерии Харламове – «Легенда №17». Фильм оценили около 159 тысяч человек. Исполнитель главной роли Данила Козловский признавался, что очень хотел сыграть в этом фильме. «Для меня на первом месте всегда — история, потом уже режиссер. «Легенда №17» — до последнего времени это был единственный сценарий, который я прочитал и безоговорочно влюбился. Умирал, как хотел сыграть! Плакал, не знал, что сделать, чтобы меня утвердили. Приехал к Коле Лебедеву [режиссер фильма] и сказал: «Я готов сделать все что угодно ради этой роли!»

Кадр из фильма «Легенда №17». Фото: filmz.ru

В лидерах среди других работ, тепло принятых зрителями, драма Юрия Быкова «Дурак», военные фильмы – «Брестская крепость» и «В августе 44-го», драма Павла Лунгина «Остров».

Кадр из фильма «Брестская крепость». Фото: filmz.ru

В индивидуальном рейтинге, который был составлен исходя из популярности фильмов, среди режиссеров первое место занял Тимур Бекмамбетов. За 15 лет его ключевыми работами стали «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение». За это время режиссер успел поработать и в Голливуде. Тимур Бекмамбетов, режиссер:

Принципиально большой разницы между тем, как делается кино в Америке и в России, я не нашел. Особенно если знаешь, как снималось у нас советское кино. Когда были огромные кинофабрики, работали институты, готовящие кадры. Были кинотеатры. Не знаю, кто у кого копировал, но был индустриальный подход, когда для каждого фильма находились зрители. Но случился кризис, и наш кинопроцесс был нарушен. Сейчас он восстанавливается.

Тимур Бекмамбетов и Константин Хабенский на съемках фильма «Выкрутасы». Фото: filmz.ru

Второе место занимает режиссер «Жмурок» и «Груза 200» Алексей Балабанов, а на третьем – Петр Буслов («Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой»). Среди актеров на первом месте оказался Константин Хабенский, который за за 15 лет успел сняться в фильмах разных жанров («Географ глобус пропил», «Выкрутасы», «Ночной дозор», «Статский советник»).

Константин Хабеский на съемках фильма «Небесный суд». Фото: filmz.ru

На вопрос, что для актера его профессия и насколько она связана с внешним миром, Хабенский ответил, что «профессия для меня — это профессия. То место, куда я прихожу с удовольствием, будь то театр, съемочная площадка. Куда спешу. Другое дело — как это получается. А все, что происходит в нашей реальности, это проходит и через профессию. Здесь я не являюсь исключением. Есть, конечно, актеры, которые умеют разделять мир фантазии и мир реальный, другим важно это взаимопроникновение. Вопрос для меня слишком глобальный. Иногда профессия помогает в каких-то обстоятельствах. Но видимо, я не настолько ею владею, чтобы защищаться или пользоваться ею во внешнем мире». А среди актрис лидером оказалась Оксана Акиньшина, которая снялась в фильмах «Стиляги», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «8 первых свиданий».

Оксана Акиньшина в фильме «Стиляги». Фото: filmz.ru