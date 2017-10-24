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  • «Если существует формула любви, Бог нам скажет её за 10 минут до конца света»: интервью Сергея Гармаша о «Матильде», Достоевском и актёрстве

«Если существует формула любви, Бог нам скажет её за 10 минут до конца света»: интервью Сергея Гармаша о «Матильде», Достоевском и актёрстве

24 октября 2017 19:31
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Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Сергей Гармаш рассказал о роли Александра III в фильме «Матильда»

Сергей Гармаш: «Эта профессия ломала невероятно одарённых, талантливых людей из-за того, что это – рулетка»

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# Культура # Российские актеры # Сергей Гармаш

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Сергей Гармаш: «Если бы она ушла к нему, не было бы этой истории – «Любовник». Это была бы другая история»
24 октября 2017 19:31

Сергей Гармаш: «Если бы она ушла к нему, не было бы этой истории – «Любовник». Это была бы другая история»

Сергей Гармаш: «Достоевского нужно читать ночью. Когда всё вокруг тебя спит»
24 октября 2017 19:31

Сергей Гармаш: «Достоевского нужно читать ночью. Когда всё вокруг тебя спит»

Гармаш: «Читаю, когда есть свободный вечер, перед сном – это любимое время»
24 октября 2017 19:30

Гармаш: «Читаю, когда есть свободный вечер, перед сном – это любимое время»