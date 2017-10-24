«Если существует формула любви, Бог нам скажет её за 10 минут до конца света»: интервью Сергея Гармаша о «Матильде», Достоевском и актёрстве

Сергей Гармаш, народный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Сергей Гармаш рассказал о роли Александра III в фильме «Матильда»
Сергей Гармаш: «Эта профессия ломала невероятно одарённых, талантливых людей из-за того, что это – рулетка»
Гармаш: «Читаю, когда есть свободный вечер, перед сном – это любимое время»
Сергей Гармаш: «Достоевского нужно читать ночью. Когда всё вокруг тебя спит»
Сергей Гармаш: «Если бы она ушла к нему, не было бы этой истории – «Любовник». Это была бы другая история»