Кинопремьеры 22 февраля: Кевину Спейси тут не место

Больших премьер на этой неделе не предвидится, но это не означает, что в кинотеатрах будет нечего смотреть. Самым ярким фильмом недели суждено стать очередной части «О чем говорят мужчины» − уже третьей по счету. Среди других новинок военный фильм с Павлом Прилучным, две картины оскаровской гонки и американская детективная комедия. «О чем говорят мужчины. Продолжение» реж. Флюза Фархшатова

Фото: kinopoisk.ru

Наши старые знакомые Леша, Слава, Камиль и Саша на сей раз едут в Питер. Трое из четверых вообще не в курсе, зачем они туда едут, но это не главное. Главное, что они едут, а у каждого из них множество нерешенных проблем, о которых хорошо поговорить с друзьями. И даже разные неприятности в пути, необходимость ехать в плацкарте и случайные попутчики не портят настроение, а лишь становятся причиной новых приключений. Как бы печально это не звучало, но в России не так много кинодеятелей, в качестве работ которых сомневаться не приходится. Коллектив «Квартет И» один из таких. Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Александр Демидов продолжают делать замечательные разговорные комедии, в которых каждый узнает себя. Некоторых может смутить, что это уже третья часть своеобразной франшизы «О чем говорят мужчины», но переживать по этому поводу не стоит. Все фильмы «Квартета И» похожи между собой, но в каждом из них есть то, за что зрители любят этот коллектив – тонкая сатира, приятный юмор, узнаваемые типажи и бесконечные диалоги обо всем на свете. А уже одно то, что на сей раз создатели посадили своих героев на поезд, дает фильму много очков вперед – где-где, а в плацкарте скучно не бывает! «Рубеж» реж. Дмитрий Тюрин

Фото: kinopoisk.ru

Современный бизнесмен Михаил вполне доволен своей жизнью. Он молод, рационален и крайне прагматичен. Однажды он попадает на раскопки на территории Невского пяточка и находит там странный предмет, коснувшись которого можно перенестись в прошлое. Герой оказывается на Великой Отечественной войне на том самом Невском пяточке – печально известном плацдарме на берегу Невы, где проходили бои за Ленинград. Если вам показалось, что что-то подобное вы уже видели, то вы правы – от «Рубежа» за километр веет «Мы из будущего», но только сделан он в более серьезной манере и направлен на патриотизм. Благородную идею рассказать о важном, но не очень известном эпизоде войны превратили в зрелищный и не лишенный души фильм, который удачно выходит на экраны прямо под день защитника отечества. Первые отзывы на картину неплохие, а если вас пугает Павел Прилучный в главной роли, то расслабитесь – актер воплощает в себе практически идеального современного человека, так что преображение его персонажа на поле боя будет смотреться, как минимум, интересно. «Секретное досье» реж. Стивен Спилберг

Фото: imdb.com

1971 год. Владелица газеты Washington Post Кэй Грэм получает в распоряжение тысячи секретных документов Пентагона о Вьетнаме. Вместе с главным редактором Беном Брэдли они принимают непростое решение опубликовать эти скандальные материалы. Им грозит закрытие газеты и судебное разбирательство, ведь политическая верхушка США всеми силами пытается скрыть правду о Вьетнамской войне. Стивен Спилберг, без преувеличения, великий режиссер, но его последние работы сложно назвать не то что хорошими, а даже терпимыми. Прошлый фильм постановщика – детская сказка «Большой и добрый великан» − не выдерживает никакой критики, и «Секретное досье» недалеко от него ушло. Главная проблема картины в спешке, в которой она делалась. Спилберг решил снимать ее в середине прошлого года, быстро нашел актеров и сценаристов, снял все за несколько недель и недоделанной запустил в наградный сезон. Получилось, мягко говоря, не очень. В отличие от схожего по теме «В центре внимания», «Секретное досье» скучное, в некоторых его эпизодах отсутствует логика, а пафоса в нем больше, чем в худших фильмах Майкла Бея. Правда, актеры в картине мощные и играют со всей отдачей, но, как оказалось, Мерил Стрип и Том Хэнкс в главных ролях и еще десяток ярких артистов не способны спасти слабую постановку. «Все деньги мира» реж. Ридли Скотт

Фото: imdb.com

В целом мире не было человека богаче, чем Жан Пол Гетти. Все думали, что принадлежать его роду, значит автоматически быть богатым. Однако когда его внука похищают, нефтяной магнат наотрез отказывается платить выкуп. Несчастная мать мальчика сходит с ума и пытается всеми силами разжалобить богатого свекра, но он остается глух к ее просьбам. Помочь женщине решается лишь один из сотрудников безопасности Гетти. Самая скандальная премьера недели, которой лишнюю рекламу сделал скандал с Кевином Спейси. Сразу после него и буквально за месяц до выхода фильма в прокат, Ридли Скотт поспешил вырезать из готовой картины все сцены с сыгравшим Гетти актером и переснять их. Не будем спорить, что заменивший Спейси Кристофер Пламмер куда больше подходит на роль престарелого миллиардера, но неприятный осадок от ситуации остался. Тем не менее, реальные события, по которым снят фильм, впечатляют, кроме Пламмера в картине играет Мишель Уильямс, роль которой называют едва ли не лучшей в карьере, а Ридли Скотт все еще может снимать интересное кино. Посмотреть такое на большом экране будет любопытно. «Ночные игры» реж. Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан Голдштейн

Фото: imdb.com