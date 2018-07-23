«Алхимик», «Сваты» и еще шесть фильмов, которые снимали в Беларуси

Новости Беларуси. Мистический детектив «Алхимик» о нескольких поколениях семьи, изобретших формулу эликсира вечной жизни, снимали в Минске. Съемки сериала проходили еще в 2014 году. Какие еще популярные фильмы и сериалы снимали в нашей стране – читайте в этом материале. «Алхимик» Детектив рассказывает об истории нескольких поколений семьи алхимиков Невельских. Они изобрели формулу эликсира вечной жизни. Действия происходят в первой половине XX века.

Источник фото: instagram.com/tematkach

Основные места съемок – Беларусь и Москва. Дом ученых снимали в усадьбе под Минском. Там находится музей прикладных промыслов. Обстановка дома менялась для разных эпох: с начала XX века до наших дней. Часть декораций художник-постановщик Александр Максимович подобрал по историческим документам. Некоторые детали созданы при помощи компьютерной графики. После съемок в музее организовали экспозицию, которую посвятили алхимикам. Артем Ткаченко, актёр театра и кино (запись в Instagram):

Замечательный актер Федор Лавров сыграл в этой мистической драме моего отца- историческую личность Освальда Рейнера, агента британской разведки, соучастника убийства Григория Распутина. Вот такой у меня отец!

Кадр из фильма

Главные роли в сериале сыграли актеры Игорь Петренко, Артем Ткаченко, Виктор Раков, Светлана Иванова и Евгения Добровольская. «Сваты» В 2018 году состоится премьера 7 сезона популярного сериала «Сваты». Съемки проходят в Беларуси и Грузии. Из столичных локаций можно будет заметить парк Горького и большой торгово-развлекательный центр. Кроме Минска, съемочная группа работала в Жодино, Логойске и усадьбе Огинского в Залесье. Фотографии со съемок регулярно появляются в социальных сетях.

Источник фото: vk.com/svaty

Режиссеры обещают добавить и новых персонажей в 7 сезоне. Александр Феклистов, актер, о съемках в Беларуси:

Вот мы сейчас находимся практически в такой мечте Берковича. Это – почти усадьба. Ну, в общем, дом. Деревенский дом, но стильный. Сюжет гуляет. Видите, теперь я окольцован уже.

Источник фото: vk.com/svaty

Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси «Стиляги» Архитектуру Минска можно увидеть и в известной музыкальной комедии Валерия Тодоровского. «Стиляги» стали фильмом года и попали в список самых кассовых российских лент. Бюджет фильма составил почти 17 миллионов долларов.

Кадр из фильма



Возле ГУМа на проспекте Независимости тусовалась компания стиляг вместе с Фрэдом (Максим Матвеев), Бэтси (Екатерина Вилкова), Пользой (Оксана Акиньшина) и Мэлсом (Антон Шагин).

Также в кадрах появляются Национальный художественный музей и Октябрьская улица. Образ Беларуси в кино: в каких фильмах главную роль сыграл Минск и чем страна привлекает зарубежных режиссеров

Кадр из фильма

«Возвращение Мухтара» 11 сезон сериала «Возвращение Мухтара» тоже снимали в Беларуси. Кроме того, главную роль Мухтара сыграл белорусский пес по кличке Виват. Его разыскали по наводке любителей-собаководов.

Кадр из сериала

Владелица собаки Надежда Кубрякова даже взяла отпуск, чтобы быть вместе с собакой на съемках. Женщина рассказывает, что гордится Виватом, когда у него получается выполнять команды на камеру.

Кадр из сериала

«Шпион» Фильм снят по одноименному роману Бориса Акунина. В роли Егора Дорина и Октябрьского выступили Данила Козловский и Федор Бондарчук. Несколько сцен для картины сняли в Минске. На экране можно узнать проспект Независимости, кинотеатр «Центральный» и памятник Дзержинскому.

Кадр из фильма

Федор Бондарчук о съемках в Минске:

Снимали в Минске. Погони, гастрономы, встречи со связным – все это Минск. Удивительный город для кинематографистов. Бондарчук часто отмечает, что Минск – очень чистый город, в нем мало рекламы и к городу (по режиссерской задумке) отлично клеится Москва.

Кадр из фильма

Как на время съемок киноленты «Шпион» с Бондарчуком Минск превратился в Москву «Хрусталь» Фильм «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук получил гран-при Одесского кинофестиваля в 2018 году. Эту картину впервые за 20 лет Беларусь может выдвинуть на «Оскар».

Кадр из фильма

Действия происходят в Беларуси в 90-е годы. Молодая девушка мечтает уехать в Америку, но неправильно заполняет документы на визу. Ей приходится неделю жить в «заводском городке», чтобы не упустить шанс уехать в США.

Кадр из фильма

Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук «Легенда №17» Данила Козловский не раз снимался в Беларуси. Съемки кульминационной сцены фильма «Легенда №17» прошла в столице. На льду «Минск-Арены» прошел главный матч между хоккейными сборными Канады и СССР.

Кадр из фильма



Александр Грозов появился в картине в роли канадского игрока. В интервью белорус рассказал, что Козловский очень неуверенно стоит на льду: «Он не мог доехать до камеры минут 30, чтобы понравилось режиссеру» (читать далее).

Кадр из фильма

Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг» «Тонкий лед» Ирина Палагина, главная героиня, уходит от мужа и подает на развод. У пары остается двое детей, которых отец не отдаст просто так. Главные роли в сериале сыграли Алексей Гуськов (Игорь Палагин), Екатерина Гусева (Ирина Палагина) и Егор Бероев (Андрей, возлюбленный Ирины).

Кадр из сериала

Вот что Алексей Гуськов рассказал о съемках и о своем персонаже: картину снимали в Минске на натуре. В кадре можно часто рассмотреть здание Клуба Тенниса. Сложности были со съемками в аэропорту. Долго находиться на его территории не разрешали, поэтому съемочная группа нашла подходящее помещение и задекорировала его под аэропорт.



Кадр из сериала