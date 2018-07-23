«Алхимик», «Сваты» и еще шесть фильмов, которые снимали в Беларуси
Новости Беларуси. Мистический детектив «Алхимик» о нескольких поколениях семьи, изобретших формулу эликсира вечной жизни, снимали в Минске. Съемки сериала проходили еще в 2014 году. Какие еще популярные фильмы и сериалы снимали в нашей стране – читайте в этом материале.
«Алхимик»
Детектив рассказывает об истории нескольких поколений семьи алхимиков Невельских. Они изобрели формулу эликсира вечной жизни. Действия происходят в первой половине XX века.
Источник фото: instagram.com/tematkach
Основные места съемок – Беларусь и Москва. Дом ученых снимали в усадьбе под Минском. Там находится музей прикладных промыслов. Обстановка дома менялась для разных эпох: с начала XX века до наших дней. Часть декораций художник-постановщик Александр Максимович подобрал по историческим документам. Некоторые детали созданы при помощи компьютерной графики. После съемок в музее организовали экспозицию, которую посвятили алхимикам.
Артем Ткаченко, актёр театра и кино (запись в Instagram):
Замечательный актер Федор Лавров сыграл в этой мистической драме моего отца- историческую личность Освальда Рейнера, агента британской разведки, соучастника убийства Григория Распутина. Вот такой у меня отец!
Главные роли в сериале сыграли актеры Игорь Петренко, Артем Ткаченко, Виктор Раков, Светлана Иванова и Евгения Добровольская.
«Сваты»
В 2018 году состоится премьера 7 сезона популярного сериала «Сваты». Съемки проходят в Беларуси и Грузии. Из столичных локаций можно будет заметить парк Горького и большой торгово-развлекательный центр. Кроме Минска, съемочная группа работала в Жодино, Логойске и усадьбе Огинского в Залесье. Фотографии со съемок регулярно появляются в социальных сетях.
Источник фото: vk.com/svaty
Режиссеры обещают добавить и новых персонажей в 7 сезоне.
Александр Феклистов, актер, о съемках в Беларуси:
Вот мы сейчас находимся практически в такой мечте Берковича. Это – почти усадьба. Ну, в общем, дом. Деревенский дом, но стильный. Сюжет гуляет. Видите, теперь я окольцован уже.
Источник фото: vk.com/svaty
Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси
«Стиляги»
Архитектуру Минска можно увидеть и в известной музыкальной комедии Валерия Тодоровского. «Стиляги» стали фильмом года и попали в список самых кассовых российских лент. Бюджет фильма составил почти 17 миллионов долларов.
Кадр из фильма
Возле ГУМа на проспекте Независимости тусовалась компания стиляг вместе с Фрэдом (Максим Матвеев), Бэтси (Екатерина Вилкова), Пользой (Оксана Акиньшина) и Мэлсом (Антон Шагин).
«Возвращение Мухтара»
11 сезон сериала «Возвращение Мухтара» тоже снимали в Беларуси. Кроме того, главную роль Мухтара сыграл белорусский пес по кличке Виват. Его разыскали по наводке любителей-собаководов.
Владелица собаки Надежда Кубрякова даже взяла отпуск, чтобы быть вместе с собакой на съемках. Женщина рассказывает, что гордится Виватом, когда у него получается выполнять команды на камеру.
«Шпион»
Фильм снят по одноименному роману Бориса Акунина. В роли Егора Дорина и Октябрьского выступили Данила Козловский и Федор Бондарчук. Несколько сцен для картины сняли в Минске. На экране можно узнать проспект Независимости, кинотеатр «Центральный» и памятник Дзержинскому.
Федор Бондарчук о съемках в Минске:
Снимали в Минске. Погони, гастрономы, встречи со связным – все это Минск. Удивительный город для кинематографистов.
Бондарчук часто отмечает, что Минск – очень чистый город, в нем мало рекламы и к городу (по режиссерской задумке) отлично клеится Москва.
Как на время съемок киноленты «Шпион» с Бондарчуком Минск превратился в Москву
«Хрусталь»
Фильм «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук получил гран-при Одесского кинофестиваля в 2018 году. Эту картину впервые за 20 лет Беларусь может выдвинуть на «Оскар».
Действия происходят в Беларуси в 90-е годы. Молодая девушка мечтает уехать в Америку, но неправильно заполняет документы на визу. Ей приходится неделю жить в «заводском городке», чтобы не упустить шанс уехать в США.
Директор «Беларусьфильма» высказал мнение о картине «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук
«Легенда №17»
Данила Козловский не раз снимался в Беларуси. Съемки кульминационной сцены фильма «Легенда №17» прошла в столице. На льду «Минск-Арены» прошел главный матч между хоккейными сборными Канады и СССР.
Кадр из фильма
Александр Грозов появился в картине в роли канадского игрока. В интервью белорус рассказал, что Козловский очень неуверенно стоит на льду: «Он не мог доехать до камеры минут 30, чтобы понравилось режиссеру» (читать далее).
Отдыхает любая «Игра престолов»: Козловский в роли князя Владимира, белоруска Бортич в роли Рогнеды в фильме «Викинг»
«Тонкий лед»
Ирина Палагина, главная героиня, уходит от мужа и подает на развод. У пары остается двое детей, которых отец не отдаст просто так.
Главные роли в сериале сыграли Алексей Гуськов (Игорь Палагин), Екатерина Гусева (Ирина Палагина) и Егор Бероев (Андрей, возлюбленный Ирины).
Вот что Алексей Гуськов рассказал о съемках и о своем персонаже: картину снимали в Минске на натуре. В кадре можно часто рассмотреть здание Клуба Тенниса. Сложности были со съемками в аэропорту. Долго находиться на его территории не разрешали, поэтому съемочная группа нашла подходящее помещение и задекорировала его под аэропорт.
Кадр из сериала
Персонаж Игорь Палагин, по словам актера, живет по устоявшемуся принципу: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И у него это хорошо получается. Но в один моменты у Палагина отнимают абсолютно все, что у него было. Гуськов сравнивает жизнь своего героя с рассказом Бунина «Кавказ». На протяжении всей истории описывают любовные похождения героев, и только в конце раскрывается вся суть:
«Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. ... Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов».