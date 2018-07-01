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Фильм «Хрусталь» белорусского режиссёра выдвинут на кинопремию «Оскар»

01 июля 2018 13:03
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Новости Беларуси. Белорусский фильм выдвинут на «Оскар». Претендентом на премию стала кинокартина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук.  

«Хрусталь» будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». Этой новостью режиссёр поделилась на странице в Facebook.  

Действие фильма разворачивается в Беларуси второй половины 1990-ых. Главная героиня – минчанка, которая хочет уехать в Чикаго. Для получения визы девушке нужно оформить документы, а в них должны быть прописаны место работы и зарплата. При заполнении бумаг минчанка делает ошибку, из-за чего ей нужно неделю провести в маленьком городке, куда будут звонить из посольства, чтобы проверить информацию.  

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»  

Фильм «Хрусталь» белорусского режиссёра выдвинут на кинопремию «Оскар»-1

Во время съёмок фильма с белорусами сотрудничали специалисты из США, Германии и России. Кинокартина уже была представлена на международных фестивалях в Нью-Йорке, Котбусе и Таллине. В Эстонии «Хрусталь» получил главную награду в секции Works in Progress за успешное сочетание творческого и коммерческого потенциалов. В Беларуси фильм должен выйти 30 августа.  

В прошлом году Дарья Жук дала большое интервью программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым на СТВ. Режиссёр рассказала о странных вопросах, которые задают белорусам за границей, про фильмы 1990-ых, и о том, что думают американцы относительно белорусской столицы (здесь подробнее).  

Весной 2018 года на Лазурном берегу завершился 71 международный Каннский кинофестиваль.  

Главную награду получил японский режиссёр Хирокадзу Корээда – подробности здесь.  

# Кино # Кино # Дарья Жук

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