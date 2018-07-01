Фильм «Хрусталь» белорусского режиссёра выдвинут на кинопремию «Оскар»

Новости Беларуси. Белорусский фильм выдвинут на «Оскар». Претендентом на премию стала кинокартина «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук.

«Хрусталь» будет претендовать на награду в категории «Лучший иностранный фильм». Этой новостью режиссёр поделилась на странице в Facebook.

Действие фильма разворачивается в Беларуси второй половины 1990-ых. Главная героиня – минчанка, которая хочет уехать в Чикаго. Для получения визы девушке нужно оформить документы, а в них должны быть прописаны место работы и зарплата. При заполнении бумаг минчанка делает ошибку, из-за чего ей нужно неделю провести в маленьком городке, куда будут звонить из посольства, чтобы проверить информацию.

«У него не может быть американского конца – у нас не всегда индивидуум побеждает». Дарья Жук о фильме «Хрусталь»