Прямой эфир

Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»

22 августа 2017 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы с Вами общаемся на съёмочной площадке телесериала «Сваты». Ваш персонаж Сан Саныч Беркович от сезона к сезону очень сильно меняется. Сначала это был такой одинокий ловелас, а теперь, в общем, он нашёл свою судьбу. Ожидает ли в новом сезоне – понимаю, что Вы не имеете права рассказывать – но ожидает ли ещё больше его изменений?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:
Да, конечно. Вот мы сейчас находимся практически в такой мечте Берковича. Это – почти усадьба. Ну, в общем, дом. Деревенский дом, но стильный.

Значит, осуществилась мечта – он переехал вот именно в деревню из коттеджного посёлка.

Сюжет гуляет. Видите, теперь я окольцован уже.   

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»

# Культура # Российские актеры # Александр Феклистов

Другие новости рубрики

Все новости
Интересные факты о Минске: проспект Победителей
22 августа 2017 17:30

Интересные факты о Минске: проспект Победителей

Беларусь на ладошке: Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских
22 августа 2017 06:31

Беларусь на ладошке: Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских

Три праздника сразу: Полоцк готовится к грандиозному историко-культурному событию
21 августа 2017 16:56

Три праздника сразу: Полоцк готовится к грандиозному историко-культурному событию