Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы с Вами общаемся на съёмочной площадке телесериала «Сваты». Ваш персонаж Сан Саныч Беркович от сезона к сезону очень сильно меняется. Сначала это был такой одинокий ловелас, а теперь, в общем, он нашёл свою судьбу. Ожидает ли в новом сезоне – понимаю, что Вы не имеете права рассказывать – но ожидает ли ещё больше его изменений?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:

Да, конечно. Вот мы сейчас находимся практически в такой мечте Берковича. Это – почти усадьба. Ну, в общем, дом. Деревенский дом, но стильный.

Значит, осуществилась мечта – он переехал вот именно в деревню из коттеджного посёлка.

Сюжет гуляет. Видите, теперь я окольцован уже.