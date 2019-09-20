«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой

Новости России. Глюкоза опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото.
Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком. Глюкоза написала пост-поздравление друзьям и пожелала долгих лет вместе.
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Фото: instagram.com/glukozamusic
Артистка осталась под большим впечатлением от недавно прошедшей свадьбы актрисы и режиссера.
Глюкоза:
Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так!
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Поклонники оставили множество добрых комментариев и поздравлений молодоженам. Многие восхитились дружбой семей и пожелали счастья.
Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября. Пять фактов о церемонии — здесь подробнее.