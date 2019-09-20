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«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой

20 сентября 2019 08:50
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Новости России. Глюкоза опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. 

Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком. Глюкоза написала пост-поздравление друзьям и пожелала долгих лет вместе.  

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«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой -1

Фото: instagram.com/glukozamusic 

Артистка осталась под большим впечатлением от недавно прошедшей свадьбы актрисы и режиссера. 

Глюкоза: 
Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так! 

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Поклонники оставили множество добрых комментариев и поздравлений молодоженам. Многие восхитились дружбой семей и пожелали счастья.  

Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября. Пять фактов о церемонии — здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Глюкоза # Паулина Андреева # Федор Бондарчук # Александр Чистяков

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