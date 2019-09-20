«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой

Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком. Глюкоза написала пост-поздравление друзьям и пожелала долгих лет вместе.

Артистка осталась под большим впечатлением от недавно прошедшей свадьбы актрисы и режиссера.

Глюкоза:

Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так!

«Никогда не видел Федора таким счастливым». Близкий друг Бондарчука рассказал подробности его свадьбы с Паулиной Андреевой

Поклонники оставили множество добрых комментариев и поздравлений молодоженам. Многие восхитились дружбой семей и пожелали счастья.