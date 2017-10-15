Образ Беларуси в кино: в каких фильмах главную роль сыграл Минск и чем страна привлекает зарубежных режиссеров
Новости Беларуси. У американского Голливуда, оказывается, много корней из Минска, Бобруйска, Витебска, Гродно. Белорусская кровь течет и в создателях фабрики грез, и актерах первого эшелона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Какой видится Беларусь в самом массовом кинематографе планеты? А самое главное, что может отечественная фабрика звезд не только в искусстве, но и экономике?
Так начинается кинопросмотр у миллионов зрителей по всему миру, и именно с этого начался сам Голливуд, который, как оказалось, корнями уходит в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рычащий лев – символ компании, которую создал выходец из Минска. Лазарь Майер долгое время трудился над львиной долей того, что потом назовут Голливудом, и изобрел то, чего каждый год ждут миллионы – премию «Оскар».
А пару лет назад первый поход за «Оскаром» совершил и актер Купаловского тетра Игорь Сигов. Он был номинирован за главную роль в документальном фильме.
Игорь Сигов, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
У меня подкашивались коленки, когда я стоял, потому что я не понимал, наяву это или сказка. Для меня это был Дисней.
Впрочем, наша страна из года в год все чаще попадает в объектив зарубежных режиссеров. И если еще лет 10 назад голливудские фильмейкеры представляли Беларусь смутно, как в фильме «Терминал», где документы Хэнкса похожи на наши, но его имя явно произносится не с белорусским акцентом, то сейчас в Голливуде что-то прояснилось.
Вот Том Круз пролетает над Минском.
А в этом шведском ролике главная роль – у нашей Национальной библиотеки, которая стала штаб-квартирой настоящих супергероев.
Беларусь вдохновила и этого молодого режиссера. Воля Дземка уже 10 лет живет в США, но связь со своей родиной не теряет. Ее фильму о белорусских народных песнях присудили платиновый приз одного из самых значимых кинофестивалей Северной Америки.
Воля Дземка, режиссер (США):
Пасля прагляду амерыканцы кажуць: «Нічога сабе, песні ў вас мегакрутые, нереальныя!» І дзякуюць. Кіно даступна для ўсіх. Менавіта з яго дапамогай можна расказваць аб Беларусі.
Уникальность Беларуси рассмотрели и режиссеры фильма о Беловежской пуще. Его транслировали на канале Animal Planet, чья потенциальная аудитория – около 2 миллиардов зрителей по всему миру!
Кино, как нельзя лучше, помогает, что называется, «раскрутить» такие места.
К примеру, в Новой Зеландии после съемок «Властелина колец» появилось новое туристическое направление. А вот кинокритик Сидоренко из Минска считает, что и наша страна может монетизировать свой творческий потенциал.
Антон Сидоренко, кинокритик:
Классическая архитектура центра Минска очень удобна для съемок фильмов о Москве. В частности, проспект Независимости: отдельные участки очень напоминают улицу Тверскую.
Различные улицы снимались, как Одесса. Поэтому вполне можно сделать маршруты «Минск кинематографический», вдобавок к историческим экскурсиям, безусловно.
Ольга Коршун, СТВ:
Как вам экскурсия а-ля «Стиляги»?! Минск в мюзикле блестяще сыграл Москву 50-х. Узнаете? Это наш проспект Независимости – с ларьками из прошлого. А около нашего ГУМА тусовались стиляги. Для атмосферы еще немного корректировали действительность. В фильме в Минске вырос настоящий Кремль.
Минск сыграл десятки ролей в российском кино. «Зал ожидания», «Перекресток», «На свете живут добрые и хорошие люди», «Большой», сериал «Оттепель» – это все было полностью или частично снято у нас.
Любовь к Минску, причем взаимную, питает и российский режиссер Дмитрий Астрахан. В Беларуси он пустил прочные творческие корни. А на интервью согласился, даже находясь на съемках далеко за границей.
Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, актер (Россия):
Нормальная обстановка на киностудии, построены огромные павильоны. Когда все эти мощности в полной мере заработают, я думаю, что «Беларусьфильм» станет еще более привлекательным для возможностей снимать здесь кино. Ну и вообще руководство студии сейчас всячески старается идти навстречу новым проектам.
Секрет успешной кино-карьеры Минска в том, что наш город, в первую очередь, удобен для жизни, а значит, подходит и для кино. Просторные улицы, чистота, нет засилья рекламы и многочасовых пробок. Не последнюю роль в творческой карьере сыграл и имидж белорусов в целом.
Александр Рыдван, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
Приезжает продюсер. Он точно знает, сколько стоит труд специалиста нашего белорусского, что там не будет никаких завышений и превышений. Если написано, что он отработал 22 дня на площадке, то это значит, что так и было. Скорей, было 23, а не 21. Мы очень ценим доверие к нам, поэтому чуть больше делаем, чем нам положено.
Продвижение Беларуси в кино – это отдельный вопрос. Можно договориться, чтобы в фильмах дополнительно обозначали место съемок или упоминали название столицы и страны. Но вместе с этим важно, чтобы с больших экранов доносили объективную информацию о Беларуси.
Александр Рыдван:
Мы превращаемся в хорошую, отрытую страну для всех сторон, кто хочет обсудить что-то, ищет площадку нейтральную, но заинтересованную в положительном решении каких-то вопросов, споров, конфликтов. Мне кажется, мы становимся столицей с мировым именем.
Многие режиссеры уже прочувствовали эту атмосферу. Символично, что именно на льду «Минск-Арены» разрешился и главный спортивный спор между сборными СССР и Канады. В Минске снимали ключевые сцены фильма «Легенда № 17».
Александр в кино играл на стороне канадцев. Пробиться в эту сборную помогла внешность. Но на льду хоккеист из Беларуси стоит твердо. В отличие от исполнителя главной роли.
Александр Грозов:
Главный актер на самом деле очень плохо катается на коньках. Он не мог доехать до камеры минут 30, чтобы понравилось режиссеру.
Учитывая обширную фильмографию страны, ясно, что нам достанется еще много ролей. Но главное, чтобы художественный вымысел не вышел за границы творчества.