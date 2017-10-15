Образ Беларуси в кино: в каких фильмах главную роль сыграл Минск и чем страна привлекает зарубежных режиссеров

Новости Беларуси. У американского Голливуда, оказывается, много корней из Минска, Бобруйска, Витебска, Гродно. Белорусская кровь течет и в создателях фабрики грез, и актерах первого эшелона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какой видится Беларусь в самом массовом кинематографе планеты? А самое главное, что может отечественная фабрика звезд не только в искусстве, но и экономике?

Так начинается кинопросмотр у миллионов зрителей по всему миру, и именно с этого начался сам Голливуд, который, как оказалось, корнями уходит в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рычащий лев – символ компании, которую создал выходец из Минска. Лазарь Майер долгое время трудился над львиной долей того, что потом назовут Голливудом, и изобрел то, чего каждый год ждут миллионы – премию «Оскар».

А пару лет назад первый поход за «Оскаром» совершил и актер Купаловского тетра Игорь Сигов. Он был номинирован за главную роль в документальном фильме.

Игорь Сигов, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

У меня подкашивались коленки, когда я стоял, потому что я не понимал, наяву это или сказка. Для меня это был Дисней.

Впрочем, наша страна из года в год все чаще попадает в объектив зарубежных режиссеров. И если еще лет 10 назад голливудские фильмейкеры представляли Беларусь смутно, как в фильме «Терминал», где документы Хэнкса похожи на наши, но его имя явно произносится не с белорусским акцентом, то сейчас в Голливуде что-то прояснилось.

Вот Том Круз пролетает над Минском.

А в этом шведском ролике главная роль – у нашей Национальной библиотеки, которая стала штаб-квартирой настоящих супергероев.

Беларусь вдохновила и этого молодого режиссера. Воля Дземка уже 10 лет живет в США, но связь со своей родиной не теряет. Ее фильму о белорусских народных песнях присудили платиновый приз одного из самых значимых кинофестивалей Северной Америки.

Воля Дземка, режиссер (США):

Пасля прагляду амерыканцы кажуць: «Нічога сабе, песні ў вас мегакрутые, нереальныя!» І дзякуюць. Кіно даступна для ўсіх. Менавіта з яго дапамогай можна расказваць аб Беларусі.

Уникальность Беларуси рассмотрели и режиссеры фильма о Беловежской пуще. Его транслировали на канале Animal Planet, чья потенциальная аудитория – около 2 миллиардов зрителей по всему миру!

Кино, как нельзя лучше, помогает, что называется, «раскрутить» такие места.

К примеру, в Новой Зеландии после съемок «Властелина колец» появилось новое туристическое направление. А вот кинокритик Сидоренко из Минска считает, что и наша страна может монетизировать свой творческий потенциал.

Антон Сидоренко, кинокритик:

Классическая архитектура центра Минска очень удобна для съемок фильмов о Москве. В частности, проспект Независимости: отдельные участки очень напоминают улицу Тверскую.

Различные улицы снимались, как Одесса. Поэтому вполне можно сделать маршруты «Минск кинематографический», вдобавок к историческим экскурсиям, безусловно.

Ольга Коршун, СТВ:

Как вам экскурсия а-ля «Стиляги»?! Минск в мюзикле блестяще сыграл Москву 50-х. Узнаете? Это наш проспект Независимости – с ларьками из прошлого. А около нашего ГУМА тусовались стиляги. Для атмосферы еще немного корректировали действительность. В фильме в Минске вырос настоящий Кремль.

Минск сыграл десятки ролей в российском кино. «Зал ожидания», «Перекресток», «На свете живут добрые и хорошие люди», «Большой», сериал «Оттепель» – это все было полностью или частично снято у нас.

Любовь к Минску, причем взаимную, питает и российский режиссер Дмитрий Астрахан. В Беларуси он пустил прочные творческие корни. А на интервью согласился, даже находясь на съемках далеко за границей.

Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, актер (Россия):

Нормальная обстановка на киностудии, построены огромные павильоны. Когда все эти мощности в полной мере заработают, я думаю, что «Беларусьфильм» станет еще более привлекательным для возможностей снимать здесь кино. Ну и вообще руководство студии сейчас всячески старается идти навстречу новым проектам.

Секрет успешной кино-карьеры Минска в том, что наш город, в первую очередь, удобен для жизни, а значит, подходит и для кино. Просторные улицы, чистота, нет засилья рекламы и многочасовых пробок. Не последнюю роль в творческой карьере сыграл и имидж белорусов в целом.

Александр Рыдван, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Приезжает продюсер. Он точно знает, сколько стоит труд специалиста нашего белорусского, что там не будет никаких завышений и превышений. Если написано, что он отработал 22 дня на площадке, то это значит, что так и было. Скорей, было 23, а не 21. Мы очень ценим доверие к нам, поэтому чуть больше делаем, чем нам положено. Продвижение Беларуси в кино – это отдельный вопрос. Можно договориться, чтобы в фильмах дополнительно обозначали место съемок или упоминали название столицы и страны. Но вместе с этим важно, чтобы с больших экранов доносили объективную информацию о Беларуси. Александр Рыдван:

Мы превращаемся в хорошую, отрытую страну для всех сторон, кто хочет обсудить что-то, ищет площадку нейтральную, но заинтересованную в положительном решении каких-то вопросов, споров, конфликтов. Мне кажется, мы становимся столицей с мировым именем. Многие режиссеры уже прочувствовали эту атмосферу. Символично, что именно на льду «Минск-Арены» разрешился и главный спортивный спор между сборными СССР и Канады. В Минске снимали ключевые сцены фильма «Легенда № 17».

Александр в кино играл на стороне канадцев. Пробиться в эту сборную помогла внешность. Но на льду хоккеист из Беларуси стоит твердо. В отличие от исполнителя главной роли.

Александр Грозов:

Главный актер на самом деле очень плохо катается на коньках. Он не мог доехать до камеры минут 30, чтобы понравилось режиссеру.