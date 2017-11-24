7 фильмов-биографий известных писателей
На этой неделе на большие экраны вышла картина «Прощай, Кристофер Робин» − печальная биография Алана Милна, семью которого разрушила серия книг о приключениях Винни-Пуха. В этой картине судьба писателя раскрыта с необычного ракурса, а акцент сделан не на самом Милне, а на его сынишке Кристофере Робине. Такой подход выглядит необычно, но сам фильм от него только выиграл. Мы вспомнили еще несколько картин, в которых о жизни известных писателей рассказывается в необычной форме. Спорим, некоторые из них вас обязательно заинтересуют!
«Прощай, Кристофер Робин». Фото: imdb.com
«Уайльд» (1997) − Оскар Уайльд
В биографическом фильме об Оскаре Уайльде самой необычной составляющей стал играющий его актер. Стивен Фрай сам по себе весьма одиозная фигура, но играя Уайльда он сумел настолько слиться с известным писателем, что воспринимать их по отдельности теперь получается с большим трудом. Сам фильм вышел истинно английским, а все острые углы в биографии писателя он обходит с традиционной холодностью и беспристрастностью. «Уайльд» стал дебютом в кино для Орландо Блума, а Джуд Лоу и Майкл Шин сыграли в нем свои первые заметные роли.
«Дневник его жены» (2000) – Иван Бунин
Фото: Российский Еврейский Конгресс
«Матильда» наделала столько шума, что за ней публика просто забыла, что у Алексея Учителя есть другие фильмы. А ведь он и раньше снимал о жизни великих и переносил на экран их трагические любовные истории. В «Дневнике его жены» речь идет о великом русском писателе, лауреате Нобелевской премии Иване Бунине и любовном многоугольнике, в который он оказался втянут. Разрушительная страсть связала в один узел Бунина, его жену Веру, молодую поэтессу Галину Плотникову, оперную певицу Маргу Кавтун и литератора Леонида Гурова. Ивана Бунина в картине играет Андрей Смирнов.
«Волшебная страна» (2004) – Джеймс Мэттью Барри
Фото: greatthoughtstreasury
Из истории создания книги о Питере Пенне Голливуд сделал не менее красивую и волшебную сказку. Джонни Депп играет Джеймса Барри в начале его карьеры. Дела у писателя идут не очень, но однажды в парке он встречает нескольких играющих мальчишек, с которыми заводит дружбу. Со временем эти дети и их мать Сильвия становятся для Барри второй семьей. «Волшебная страна» полностью соответствует своему названию – это теплое и светлое кино с правильной долей сентиментальности, которое нужно смотреть зимним вечером под пледом и с чашкой какао в руках.
«Дурная слава» (2006) – Трумэн Капоте
Трумэн Капоте больше всего известен как автор маленькой, но очень популярной книжки «Завтрак у Тиффани», но в фильме речь идет о его другом романе «Хладнокровное убийство». В 1959 году Капоте узнал о зверском убийстве семьи фермера в Канзасе и загорелся идеей написать про это. С хваткой настоящей ищейки писатель расследует дело и сближается со свидетелями преступления и самими убийцами. Помогает ему ближайшая подруга Харпер Ли, будущий автор «Убить пересмешника»… За короткий срок об описанных событиях вышло сразу два фильма. Оба они хорошие и увлекательные, но мы советуем «Дурную славу» хотя бы потому, что ее и так обделили вниманием. За роль в «Капоте» Филип Сеймур Хоффман получил «Оскар», но играющий писателя в «Дурной славе» Тоби Джонс тоже великолепен и похож на Капоте гораздо больше Хоффмана.
«Последнее воскресенье» (2009) – Лев Толстой
Фильмов о Льве Николаевиче Толстом великое множество, но ни в одном писатель не раскрыт так глубоко, как в британском «Последнем воскресенье». Да, именно британцы, которые так любят ударяться в клюкву в фильмах о России, смогли сделать картину о последних месяцах жизни великого русского человека тонкой и удивительно пронзительной. Большой популярности у нас фильм не сыскал, но смотревшие его в один голос хвалят картину и сыгравшего Льва Николаевича Кристофера Пламмера. Его супругу Софью Андреевну сыграла легендарная британская актриса русского происхождения Хеллен Миррен, а его секретаря Валентина Булгакова – Джеймс МакЭвой.
«Хемингуэй и Геллхорн» (2012) – Эрнест Хемингуэй
О Хемингуэе снято немало, но среди всех его биографий этот фильм выделяется подходом к писателю. «Хемингуэй и Геллхорн» увлекательная история красивой, но не особо удачной любви двух независимых людей – знаменитого писателя и успешной военной корреспондентки. Пять лет их брака стали временем постоянного соперничества между супругами и полосой препятствий, которые они сами строили друг для друга. Их отношения закончились разводом и романом «Праздник, который всегда с тобой». Хемингуэя сыграл Клайв Оуэн, а Марту Геллхорн Николь Кидман.
«Спасти мистера Бэнкса» (2013) – Памела Треверс
Фото: arthousehotelliverpool
Солнечная, смешная и немного грустная история о том, как Уолт Дисней много лет уговаривал Памелу Треверс продать ему права на экранизацию ее книжки про Мэри Поппинс. Большая часть фильма происходит на студии Disney, где Треверс самозабвенно ругается со сценаристами, композиторами, самим Диснеем и ревностно отстаивает каждую строчку своей знаменитой книги, но картина затрагивает и детство Памелы, ее отношения с отцом, который стал прототипом книжного мистера Бэнкса. Эмма Томпсон в главной роли гениальна, Колин Фаррелл, играющий во флешбеках отца писательницы, выдает свою лучшую роль, правда, увидеть в Томе Хэнксе Уолта Диснея практически невозможно, но мы все и так любим этого актера!
Автор: Наталья Мироновская