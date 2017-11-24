7 фильмов-биографий известных писателей

На этой неделе на большие экраны вышла картина «Прощай, Кристофер Робин» − печальная биография Алана Милна, семью которого разрушила серия книг о приключениях Винни-Пуха. В этой картине судьба писателя раскрыта с необычного ракурса, а акцент сделан не на самом Милне, а на его сынишке Кристофере Робине. Такой подход выглядит необычно, но сам фильм от него только выиграл. Мы вспомнили еще несколько картин, в которых о жизни известных писателей рассказывается в необычной форме. Спорим, некоторые из них вас обязательно заинтересуют!

«Прощай, Кристофер Робин». Фото: imdb.com

«Уайльд» (1997) − Оскар Уайльд

Фото: imdb.com

Фото: electricliterature

В биографическом фильме об Оскаре Уайльде самой необычной составляющей стал играющий его актер. Стивен Фрай сам по себе весьма одиозная фигура, но играя Уайльда он сумел настолько слиться с известным писателем, что воспринимать их по отдельности теперь получается с большим трудом. Сам фильм вышел истинно английским, а все острые углы в биографии писателя он обходит с традиционной холодностью и беспристрастностью. «Уайльд» стал дебютом в кино для Орландо Блума, а Джуд Лоу и Майкл Шин сыграли в нем свои первые заметные роли. «Дневник его жены» (2000) – Иван Бунин

Фото: kinopoisk.ru

Фото: Российский Еврейский Конгресс

«Матильда» наделала столько шума, что за ней публика просто забыла, что у Алексея Учителя есть другие фильмы. А ведь он и раньше снимал о жизни великих и переносил на экран их трагические любовные истории. В «Дневнике его жены» речь идет о великом русском писателе, лауреате Нобелевской премии Иване Бунине и любовном многоугольнике, в который он оказался втянут. Разрушительная страсть связала в один узел Бунина, его жену Веру, молодую поэтессу Галину Плотникову, оперную певицу Маргу Кавтун и литератора Леонида Гурова. Ивана Бунина в картине играет Андрей Смирнов. «Волшебная страна» (2004) – Джеймс Мэттью Барри

Фото: imdb.com

Фото: greatthoughtstreasury

Из истории создания книги о Питере Пенне Голливуд сделал не менее красивую и волшебную сказку. Джонни Депп играет Джеймса Барри в начале его карьеры. Дела у писателя идут не очень, но однажды в парке он встречает нескольких играющих мальчишек, с которыми заводит дружбу. Со временем эти дети и их мать Сильвия становятся для Барри второй семьей. «Волшебная страна» полностью соответствует своему названию – это теплое и светлое кино с правильной долей сентиментальности, которое нужно смотреть зимним вечером под пледом и с чашкой какао в руках. «Дурная слава» (2006) – Трумэн Капоте

Фото: imdb.com

Фото: The Playboy

Трумэн Капоте больше всего известен как автор маленькой, но очень популярной книжки «Завтрак у Тиффани», но в фильме речь идет о его другом романе «Хладнокровное убийство». В 1959 году Капоте узнал о зверском убийстве семьи фермера в Канзасе и загорелся идеей написать про это. С хваткой настоящей ищейки писатель расследует дело и сближается со свидетелями преступления и самими убийцами. Помогает ему ближайшая подруга Харпер Ли, будущий автор «Убить пересмешника»… За короткий срок об описанных событиях вышло сразу два фильма. Оба они хорошие и увлекательные, но мы советуем «Дурную славу» хотя бы потому, что ее и так обделили вниманием. За роль в «Капоте» Филип Сеймур Хоффман получил «Оскар», но играющий писателя в «Дурной славе» Тоби Джонс тоже великолепен и похож на Капоте гораздо больше Хоффмана. «Последнее воскресенье» (2009) – Лев Толстой

Фото: imdb.com

Фото: historybuff

Фильмов о Льве Николаевиче Толстом великое множество, но ни в одном писатель не раскрыт так глубоко, как в британском «Последнем воскресенье». Да, именно британцы, которые так любят ударяться в клюкву в фильмах о России, смогли сделать картину о последних месяцах жизни великого русского человека тонкой и удивительно пронзительной. Большой популярности у нас фильм не сыскал, но смотревшие его в один голос хвалят картину и сыгравшего Льва Николаевича Кристофера Пламмера. Его супругу Софью Андреевну сыграла легендарная британская актриса русского происхождения Хеллен Миррен, а его секретаря Валентина Булгакова – Джеймс МакЭвой. «Хемингуэй и Геллхорн» (2012) – Эрнест Хемингуэй

Фото: imdb.com

Фото: thedailybeast

О Хемингуэе снято немало, но среди всех его биографий этот фильм выделяется подходом к писателю. «Хемингуэй и Геллхорн» увлекательная история красивой, но не особо удачной любви двух независимых людей – знаменитого писателя и успешной военной корреспондентки. Пять лет их брака стали временем постоянного соперничества между супругами и полосой препятствий, которые они сами строили друг для друга. Их отношения закончились разводом и романом «Праздник, который всегда с тобой». Хемингуэя сыграл Клайв Оуэн, а Марту Геллхорн Николь Кидман. «Спасти мистера Бэнкса» (2013) – Памела Треверс

Фото: imdb.com

Фото: arthousehotelliverpool