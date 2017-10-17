«Моя задача – показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком». Большое интервью Алексея Учителя

Алексей Учитель, кинорежиссёр, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

«Ещё раз повторяю, для меня абсурд заключается в том, что этот человек не видел фильма»

Кадры из х/ф «Матильда».

Егор Хрусталёв:

Насколько мне известно, в Ингушетии, в Татарстане, в Кабардино-Балкарии, муниципальные кинотеатры Кемеровский области – там есть проблемы с показом. У нас, в Беларуси никаких вопросов не возникло. Я хотел это сказать не без гордости, а потом подумал: а почему и чем тут гордиться? Это, вроде, должна быть абсолютно нормальная вещь, правильно? Алексей Учитель, кинорежиссёр:

Сейчас, действительно, обстановка немножко изменилась. Пугала некоторых безопасность, а теперь вот и министерство внутренних дел дало свои обязательства, довольно серьёзные. И арестована группа, которая называет себя «Христианское государство», которая сделала несколько таких практических не очень приятных акций. И они арестованы. Поэтому произошли изменения, мне кажется, в лучшую сторону. Егор Хрусталёв:

Вы нашли для себя ответ? Причина этого шума – конкретно взятая одна особа, которая подняла войну? Скажем, люди из церковного окружения, которые попытались заявить о своём влиянии? Или, всё-таки, надо признать, что есть часть в обществе людей, которые, в общем-то, имеют такие взгляды – это такое общественное явление? Алексей Учитель:

Да нет, Вы понимаете, взгляды, безусловно, можно иметь. И даже депутата, которую мы упоминаем – она может иметь своё, чисто человеческое отношение к фигуре Николая II. Это – нормально. Егор Хрусталёв:

Вы предполагаете, что она даже влюблена в него? Алексей Учитель:

Я думаю, что это так. И ничего в этом ни издевательского, ни плохого я не вижу. Это может быть по-человечески совершенно так. Но, когда этот факт был бы объявлен именно Натальей Поклонской, не более того – тогда, да, я бы выслушал и прислушался, как-то к этому отнёсся. Но, когда с помощью депутатского кресла пытаются запретить, писать во все органы… И, ещё раз повторяю, для меня абсурд заключается в том, что этот человек не видел фильма. И поэтому разговаривать о чём-то другом и вступать в споры – бессмысленно.

«Этот фильм о том, как человек, мучаясь, переживая эмоционально, решает вопрос глобальный для себя»

Кадры из х/ф «Матильда».

Егор Хрусталёв:

Вы в одном интервью сказали, что Вы, работая даже над документальным фильмом, и даже снимая фильм о Виктюке, который, как Вы сами говорили, вымотал Вам все нервы, Вы, всё равно, влюбляетесь в своего персонажа. Вот посмотрите, в «Матильде» несколько персонажей – кого из них Вы больше любите? Алексей Учитель:

Я всегда люблю всех. Просто каждый человек… Естественно, я прежде всего – я не могу без этого делать кино – я, действительно, влюбляюсь по-человечески просто в двух главных персонажей. Это и наследник, и будущий император, и Матильда Кшесинская. Без этого не может быть никак. При этом у этих людей и могут быть, и они есть – определённые человеческие, как достоинства, так и недостатки. И поэтому мне это интересно. Но, в принципе, этот фильм – я это не раз говорил – этот фильм не о любовной интрижке. И, во-первых, я считаю, что эта любовь была искренняя, глубокая, обоюдная. Но это, так сказать, моё право так смотреть. И, кстати, со мной согласны довольно многие. Но, мне кажется, что это, прежде всего, фильм о том, как человек, мучаясь, переживая эмоционально, пропуская всё через себя, решает вопрос глобальный для себя – это любовь, некая свобода человеческая и долг, и огромная страна, которой он должен править. И вот это для меня было самое интересное.

«Мученическая смерть, которую пережила царская семья, и они стали святыми – это называется страстотерпец»



Кадры из х/ф «Матильда».

Егор Хрусталёв:

Я видел лишь, естественно, тизер к фильму. Но там, по-моему, звучит такая фраза: «Царь может себе позволить всё, кроме любви». Алексей Учитель:

Да. Егор Хрусталёв:

Вот посмотрите, есть очень много людей, в том числе, конечно, и царь, которые не имеют права формально позволить себе любовь. Но в этой ситуации получается, что сильное, счастливое, прекрасное чувство является чем-то вроде болезни, трагедии, катастрофы? Алексей Учитель:

Ну, нет. Это, во-первых, не всегда, мне кажется. Просто есть, условно говоря, бытовая любовь, а есть, которая окружена тем же ореолом, скажем, царской семьи, определёнными устоями, обязательствами. И это, конечно, закладывается в голове. И я думаю, что и у наследника. Моя задача и, как мне казалось, это – самое интересное для зрителя: показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком, который может, как и мы все, чувствовать и переживать. Основная претензия к фильму – не к фильму, а, как бы, к тому, что там отражено – только в одном. Если, например, брать церковь – это то, что Николай II – святой, как и вся царская семья. И поэтому нельзя вторгаться в его частную жизнь. Это – абсолютно неправильно, не мной это установлено, во-первых, а… Я уже, извините, но расскажу всё, что я теперь понимаю и знаю, но мученическая смерть, которая, действительно, ужасная смерть, которую пережила царская семья, и они стали святыми – это называется страстотерпец. Это – особая категория святого именно за мученическую смерть, а не за свою жизнь. Поэтому и всеми историками, и даже церковными всеми правилами вся жизнь открыта. И я – не первый, кто брался показать образ последнего императора российского.

«Самое страшное – это власть. Потому что власть – это управление людьми»

Кадры из х/ф «Матильда».



Егор Хрусталёв:

О чувствах и о самых главных переживаниях, о которых говорится в этом фильме. Вот власть и слава – это такие искушения, которые выпадают не всем, но их даже сложно сравнить с теми искушениями, которые выпадают очень многим. Можно с этим справляться? Или это, в общем, такой необратимый процесс, с которым ни один человек… Не в состоянии из него выйти не изменённым?



Алексей Учитель:

Нет, я убеждён, что, если человек по-настоящему талантлив, скажем, если брать сферу искусства, то никакая слава не может испортить его, скажем так. Могут быть какие-то отдельные всплески, но принципиально это невозможно, или этот человек не так гениален, скажем, в этом направлении. Если говорить о власти, то она портит многих. И мы знаем многочисленные примеры этому. Не знаю, мне очень трудно говорить об этом…



Егор Хрусталёв:

А, выбирая из двух зол, что страшнее, по-Вашему, для человеческой натуры: власть или слава?

Алексей Учитель:

Я думаю, что, всё-таки, самое страшное – это власть. Потому что власть – это управление людьми. И власть над людьми. И от этого зависят судьбы людей.

«Она именно призывала его отказаться от короны, очень хорошо, может быть, понимая, чувствуя этого человека»



Кадры из х/ф «Матильда».



Егор Хрусталёв:

Полюбить Николая Александровича. Всё-таки, она полюбила – вот это называется «обаяние власти», «обаяние рода» – немолодого человека. Всё-таки, она полюбила будущего царя.

Алексей Учитель:

Матильда призывала будущего императора отказаться от короны. И, если б уж она так сильно хотела власти и просто быть, назовём это ужасным словом, любовницей при этом, фавориткой – это тоже могла быть такая ситуация. Но она именно призывала его отказаться, очень хорошо, может быть, понимая, чувствуя этого человека. И, наверное, предчувствуя, что это, может быть, может привести к каким-то событиям и не совсем приятным.

«Вели переговоры с Кирой Найтли. Поиск актрисы был очень долог»

Кадры из х/ф «Матильда».



Егор Хрусталёв:

Я, готовясь к нашей встрече, посмотрел пару документальных фильмов. И вот говорят о том, что стандарт балерин в то время был совсем другой. И Матильда, по сравнению с нынешними балеринами, была такая пышненькая. И, в общем-то, скорее, в нашей ситуации танцевала бы в кордебалете или в каких-нибудь другого рода танцах.

Алексей Учитель:

Я думаю, что и в кордебалете бы уже не танцевала. Это проблема была, проблема. Во-первых, проблема была, как актрисе найти определённую балетную дублёршу, потому что у нас есть несколько балетных сцен. Их немного, но они есть. И совместить это всё. И поиск актрисы был очень долог. Очень долог. Егор Хрусталёв:

Кира Найтли должна была играть? Алексей Учитель:

Ну, мы вели с ней переговоры и очень много пробовали актрис, естественно, российских, и, по-моему, даже из Беларуси были. То есть, мы поиск вели такой очень широкомасштабный. И голландские актрисы приезжали, и английские. И Вы очень правильное слово сказали: «Химия». Ведь выбираешь не просто талантливую и хорошую, или, скажем, только красивую актрису, а что-то другое должно произойти. И вот – это факт – я уже начал съёмки. Мы начали съёмки со сцены, где нет Кшесинской, которой было не так много. И была актриса, скажем – первый запасной. Как бы, на тот момент, она была лучшей. Но, тем не менее, я чувствовал, что это – не то. Вот этой «химии» не существовало, особенно это было важно с партнёром, замечательным немецким актёром Ларсом Эдингером. И вот неожиданно возникла польская актриса, совсем молодая.

«Когда Ларсу Эдингеру начали клеить бороду, мы увидели, что он удивительным образом похож на Николая»

Кадры из х/ф «Матильда».



Егор Хрусталёв:

А насколько верно то, что изначально Николая должен был сыграть Даниил Козловский?

Алексей Учитель:

Нет, это не совсем так. Мы пробовали тоже многих актеров, в том числе, и Данилу Козловского, но немножко другая информация. Я Ларсу Эдингеру предлагал другую роль – немецкого врача, доктора Фишера. Это – правда. А путём, когда он приехал на «грим и костюм», то, что мы называем. И, когда ему начали клеить бороду, мы увидели, что он просто удивительным образом похож на Николая. Немножко более высокого роста, но это для кино не так важно. А актёрски он, конечно – не только на мой взгляд – он гениальный актёр театра и кино.

«И эта любовь повлияла на то, в какой стране мы живём сейчас»

Кадры из х/ф «Матильда».



Егор Хрусталёв:

Все люди знают историю, все знают, чем закончилась судьба Николая. В общем-то, наверное, фильм подразумевает трагедию, трагический финал. И те, кто смотрят, понимают: «Господи, это всё закончится ужасно».