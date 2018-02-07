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Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн»

07 февраля 2018 08:45
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Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс займутся созданием нового эпизода из вселенной «Звездных войн».

Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн»-1

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подробности проекта не уточняются, но известно, что новый эпизод будет очередным ответвлением от основной сюжетной линии и никак не будет связан с новой трилогией, разработкой которой занят Райан Джонсон.

Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm:
Дэвид и Дэн на данный момент  одни из лучших современных рассказчиков. Они мастера сложных персонажей, необычных историй и умеют использовать богатство любой мифологии. Все это позволит «Звездным войнам» продвинуться в новом и неожиданном направлении.

Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн»-4

Фото: imdb.com

Сообщается, что руководство Disney уже давно вело переговоры с Бениоффом и Уайссом, но свое согласие они дали лишь в преддверии завершения «Игры престолов». Финальный сезон сериала стартует весной 2019 года, и авторы смогут полностью посвятить себя «Звездным войнам». «Летом 1977 года мы перенеслись в далекую-далекую галактику и с тех пор не переставали о ней мечтать. Для нас это огромная честь, но мы немного в ужасе от возложенной на нас ответственности. Так что мы с радостью готовы взяться за работу, как только закончится «Игра престолов».

Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн»-7

«Хан Соло: Звездные войны. Истории». Фото: imdb.com

Ближайший фильм вселенной «Хан Соло: Звездные войны. Истории» выходит в мае этого года. В разработке находится девятый эпизод основной истории и сольный фильм про Оби-Вана Кеноби.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Дэвид Бениофф # Д.Б.Уайсс

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