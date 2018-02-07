Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн»

Подробности проекта не уточняются, но известно, что новый эпизод будет очередным ответвлением от основной сюжетной линии и никак не будет связан с новой трилогией, разработкой которой занят Райан Джонсон.

Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm:

Дэвид и Дэн на данный момент – одни из лучших современных рассказчиков. Они мастера сложных персонажей, необычных историй и умеют использовать богатство любой мифологии. Все это позволит «Звездным войнам» продвинуться в новом и неожиданном направлении.