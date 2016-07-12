Тим Рот: «Звездой быть вредно для здоровья»

В мире кино существует негласное разделение актеров на тех, кто снимается на телевидении и тех, кто работает на большом экране. И звезды полнометражного кино всегда считались более «крутыми», но за последние годы многое изменилось. Теперь актеры первой величины с удовольствие снимаются в многосерийных шоу, не боясь того, что это негативно отразится на их карьере. А началось все с Тима Рота – это именно он начал «миграцию» звезд кино на телевидение. Любимый многими, широковостребованный британский актер не побоялся сыграть главную роль в сериале «Обмани меня», а после закрытия шоу, без ущерба для карьеры, вновь вернуться в большое кино. Тим Рот человек в принципе рисковый, достаточно разносторонний и строил он свою карьеру в кино довольно специфично. Он не побоялся начать ее со съемок в скандальном фильме Питера Гринуэйя «Повар, вор, его жена и ее любовник», который, несмотря на звезд мировой величины, получил в прокате порнографический рейтинг. Согласился сыграть одну из главных ролей в экспериментальном низкобюджетном фильме «Бешеные псы», тогда еще никому неизвестного Квентина Тарантино. В 1999 году представил на суд публики свою единственную на данный момент режиссерскую работу «Зона военных действий». Этот фильм настолько взбудоражил киноэлиту своей тематикой и крепкой режиссурой, что Тиму Роту тут же начали пророчить блестящую карьеру постановщика, а его работу запретили к показу во многих странах мира. Но в режиссуре Рот не задержался – его «унесло» в очередные непредсказуемые проекты, которыми он будоражит публику и по сей день (наши зрители хорошо помнят его неожиданное появление в недавнем «Хардкоре»). «Самое плохое, что я могу сделать — это стать предсказуемым».

Тиму Роту уже 55 лет, он один из самых уважаемых английских актеров, за ним гоняются именитые режиссеры, а поклонники с нетерпением ждут его новых ролей и, особенно, продолжения сериала «Обмани меня», которое создатели уже год обещают зрителям. Так давайте вспомним Кэла Лайтмана и других ярких персонажей, сыгранных этим талантливым и неординарным актером. «Я не сторонник какой-либо актерской методики. Мне не надо жить в тундре, чтобы стать экспертом по эскимосам». Гильденштерн - «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» (1990)

Экранизация одной из самых популярных в мире пьес «театра абсурда», поставленная автором оригинального текста Томом Стоппардом. История ведется от имени второстепенных героев шекспировского «Гамлета» и, по сравнению с оригиналом, выполнена в виде фарса, а не трагедии. Больше всего этот фильм ценят за актерские работы и это не удивительно – Тим Рот и Гари Олдман в центральных ролях невероятны. Забавно, что их экранная дружба переросла в реальную, а их «переписка» на обложках журналов в 90-ые до сих пор считается одной из самых лучших шуток мирового шоу-бизнеса.

«У меня собственный актерский кодекс чести, которого я придерживаюсь. Одно из его правил — это безразличие к новостям о себе и о других актерах, причем как к хорошим, так и к плохим». мистер Оранжевый – «Бешеные псы» (1991)

Культовый фильм, который позволил имени Квентина Тарантино засиять на небосводе самых талантливых и значимых режиссеров в истории. Снятый за минимальную сумму, по рискованному для того времени сценарию, с участием актеров-энтузиастов, фильм породил целый новый жанр, которому уже два с половиной десятилетия пытаются соответствовать десятки режиссеров по всему миру. У Тима Рота в «Псах», пожалуй, самая интересная роль, но выделить из всех актеров только его нельзя – ведь у Тарантино все составляющие фильма всегда работают как единый механизм. «Люди всегда запоминают злодеев лучше, чем героев. Поэтому я всегда стремился играть злодеев». Арчибальд Каннингем – «Роб Рой» (1995)

Эпическая экранизация истории о шотландском борце за справедливость из восемнадцатого века. Главную роль в фильме сыграл великолепный Лиам Нисон, но номинацию на «Оскар» получил не он, а Тим Рот, который изобразил главгада и сделал это превосходно. Роль мстительного, истеричного маркиза-щеголя исполнена актером просто безупречно и многие до сих пор называют образ Каннингема лучшим в карьере Рота. Но «Роб Рой» вошел в историю не только маркизом Арчибальдом, но и одной из финальных сцен – дуэлью на мечах. Этот эпизод прочно прописался на первых строчках всех списков лучших батальных сцен в истории кинематографа и, надо отметить, переплюнуть его по зрелищности вряд ли кому-нибудь когда-нибудь удастся. «Мне кажется, что если бы сегодня возродили дуэли, очень мало людей воспользовались бы этим орудием для сведения счетов с подонками. Люди стали трусливее и уживчивее». Денни Будман Т. Д. Лемон Тысяча Девятисотый – «Легенда о пианисте» (1998)

Красивейший фильм-эпопея про мальчика, которого в первый день 20-го века нашли на пароходе в коробке из-под лимонов. Мальчик вырос в талантливейшего музыканта, который провел всю свою жизнь в море, так ни разу не сойдя на берег. С ним связаны потрясающие истории, а его жизнь превратилась в красивую легенду… Картина итальянского гения Джузеппе Торнаторе, практически сразу после своего выхода, обеспечила себе место в истории и в списке «250 лучших фильмов всех времен и народов». Тим Рот в главной роли воплощение очарования и сказочности. «Жизнь – это не миска с черешней». доктор Кэл Лайтман – «Обмани меня» (2009-2011)