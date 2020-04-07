«Жду, если надо будет». Александр Лукашенко предложил свою помощь в лечении заболевших коронавирусом

Виктория Ходосок, корреспондент: Потребовал оставаться с ним на связи. По любому изменению ситуации докладывать, не откладывая это в сторону. И, если надо, лично окажет помощь.

Новости Беларуси. В конце совещания 7 апреля Президент посоветовал всем поберечь себя и своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: «Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, подносить, поднимать кого-то, а ты уже будешь колоть или…»

Я уже ему говорил об этом. Он говорит: «Пока не надо». Ну, жду, если надо будет.

Но каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно.