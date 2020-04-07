Прямой эфир

«Жду, если надо будет». Александр Лукашенко предложил свою помощь в лечении заболевших коронавирусом

07 апреля 2020 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В конце совещания 7 апреля Президент посоветовал всем поберечь себя и своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:
Потребовал оставаться с ним на связи. По любому изменению ситуации докладывать, не откладывая это в сторону.  И, если надо, лично окажет помощь.

«Жду, если надо будет». Александр Лукашенко предложил свою помощь в лечении заболевших коронавирусом-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: «Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдем лечить людей. Только ты мне скажи, что я там должен делать. Я могу держать, подносить, поднимать кого-то, а ты уже будешь колоть или…»

Я уже ему говорил об этом. Он говорит: «Пока не надо». Ну, жду, если надо будет.

Но каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво. Мы должны спасти людей достойно.

«Жду, если надо будет». Александр Лукашенко предложил свою помощь в лечении заболевших коронавирусом-4

Читайте также:

Президент Беларуси: «Надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились»

Александр Лукашенко: если к концу недели мне доложат, что чего-то не хватает, особенно для защиты врачей – правительства не будет

Александр Лукашенко: «Мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Уже у некоторых кожа облезла»

# Коронавирус # калейдоскоп # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов
07 апреля 2020 14:20

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов

Дарья Домрачева показала упражнения, которые помогут похудеть к лету
07 апреля 2020 13:15

Дарья Домрачева показала упражнения, которые помогут похудеть к лету

Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад
07 апреля 2020 12:36

Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад