Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад

Новости России. Бывшая жена певца и композитора Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни три месяца назад. Об этом на своей странице в Instagram написал их сын.

«Сегодня Маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету 3 месяца назад. Она была человеком с большим сердцем!» – рассказал Никита Малинин.