Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад
Новости России. Бывшая жена певца и композитора Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни три месяца назад. Об этом на своей странице в Instagram написал их сын.
«Сегодня Маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету 3 месяца назад. Она была человеком с большим сердцем!» – рассказал Никита Малинин.
Фото: instagram.com/nikmalinin
Певец также добавил, что именно мама научила его любить, быть честным и сильным. В конце артист попросил подписчиков беречь своих близких.
Поклонники и друзья Малинина принесли свои соболезнования. В комментариях они призвали исполнителя не грустить, заверив, что люди живы, пока о них помнят.
Фото: instagram.com/nikmalinin
Напомним, Инна Курочкина была первой женой Александра Малинина, она играла в ВИА «Поющие гитары». В 1981 году у супругов родился сын – Никита.