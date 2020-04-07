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Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад

07 апреля 2020 12:36
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Новости России. Бывшая жена певца и композитора Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни три месяца назад. Об этом на своей странице в Instagram написал их сын. 

«Сегодня Маме 60 лет! К сожалению, она покинула нашу планету 3 месяца назад. Она была человеком с большим сердцем!» – рассказал Никита Малинин. 

Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад -1

Фото: instagram.com/nikmalinin 

Певец также добавил, что именно мама научила его любить, быть честным и сильным. В конце артист попросил подписчиков беречь своих близких. 

Поклонники и друзья Малинина принесли свои соболезнования. В комментариях они призвали исполнителя не грустить, заверив, что люди живы, пока о них помнят. 

Первая жена Александра Малинина ушла из жизни три месяца назад -3

Фото: instagram.com/nikmalinin 

Напомним, Инна Курочкина была первой женой Александра Малинина, она играла в ВИА «Поющие гитары». В 1981 году у супругов родился сын – Никита. 

# Некролог

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