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Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов

07 апреля 2020 14:20
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Доводилось ли вам слышать выражение «без кота и жизнь не та»? Если у вас никогда не было четверолапого создания, которое большую часть дня мирно спит, свернувшись клубком, вы наверняка с этим не согласитесь. 

Однако человек, который перенёс ночной кошачий «тыгыдк», хозяин, который столкнулся с тем, что его пушистый зверь срывает шторы и скидывает со стола всё, что плохо лежит, вряд ли сможет жить прежней жизнью. 

И дело вовсе не в том, что котики – вредные порождения жизни, призванные доставлять хлопоты. Нет, дело в их нежности, чувствительности, ранимости и теплоте, которую они дарят своим хозяевам. И сейчас мы докажем, что коты обладают всеми этими качествами. 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -1

Фото: reddit.com/user/ProfDumm 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -3

Фото: t.me/s/kotinator 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -5

Фото: reddit.com/user/ChronicallySad 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -7

Фото: t.me/s/kotinator 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -9

Фото: instagram.com/martica_bajer 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -11

Фото: reddit.com/user/vinzwarrenjr 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -13

Фото: t.me/s/kotinator 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -15

Фото: reddit.com/user/VanillaNyx 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -17

Фото: reddit.com/user/gianlucadelonge 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -19

Фото: reddit.com/user/tylersaurus8 

Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов -21

Фото: reddit.com/user/ilovecas 

Кстати, недавно мы показывали забавные фотографии невероятно эмоциональных котов.

Посмотреть на их удивление, недовольство и заботу можно здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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