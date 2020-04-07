Много недовольства и чуть-чуть танцев. Показываем 11 очень эмоциональных котов

Доводилось ли вам слышать выражение «без кота и жизнь не та»? Если у вас никогда не было четверолапого создания, которое большую часть дня мирно спит, свернувшись клубком, вы наверняка с этим не согласитесь.

Однако человек, который перенёс ночной кошачий «тыгыдк», хозяин, который столкнулся с тем, что его пушистый зверь срывает шторы и скидывает со стола всё, что плохо лежит, вряд ли сможет жить прежней жизнью.

И дело вовсе не в том, что котики – вредные порождения жизни, призванные доставлять хлопоты. Нет, дело в их нежности, чувствительности, ранимости и теплоте, которую они дарят своим хозяевам. И сейчас мы докажем, что коты обладают всеми этими качествами.