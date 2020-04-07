Дарья Домрачева показала упражнения, которые помогут похудеть к лету

Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала несколько упражнений, которые не только взбодрят, но и помогут поддерживать стройную фигуру.

«Конечно, лучше всего пробежаться и позаниматься на свежем воздухе, но не у всех сегодня есть такая возможность. Разумная и подходящая вашему организму спортивная нагрузка активизирует защитные силы организма, поднимает настроение и настраивает на позитивный лад», – написала белорусская биатлонистка на своей странице в Instagram.

Чтобы подать пример своим подписчикам, Домрачева записала небольшой ролик со своей тренировкой. На кадрах видео спортсменка прыгает, качает пресс, выполняет махи ногами и даже делает отжимания с хлопками.