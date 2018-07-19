«Уолтер скромный, добрый и весёлый человек». Парень прошёл 30 км, чтобы не пропустить первый рабочий день

Новости США. 20-летний Уолтер Карр за ночь прошел около 30 км, чтобы не пропустить первый рабочий день. У парня сломалась машина, а никто из друзей подвезти не смог. Эта история быстро разлетелась в сети, а директор компании так удивился поступку парня, что преподнес ему щедрый подарок.

Уолтер Карр – студент из Алабамы. Летом 20-летний парень устроился в компанию Bellhops, которая специализируется на перевозке вещей при переездах. Пару дней назад он должен был впервые выйти на работу и выполнить первый заказ, но случилась неприятность. Машина парня, которой уже около 15 лет, сломалась. Уолтер живет в Хоумленде (штат Алабама), а его работа в Бирмингеме, это тот же штат, но 20 км от дома молодого человека.

Уолтер попросил своих друзей и девушку, чтобы кто-нибудь его подвез, но никто не смог, потому что у всех были неотложные дела. Парень решил, что поломка машины, это не причина, чтобы пропустить первый рабочий день. Проверив по навигатору, молодой человек выяснил, что надо идти около 30 км, примерно 7 часов пешком. В полночь Уолтер отправился в путь. К дому заказчика он должен прийти к 8 утра, позавтракав по дороге.

Когда парень прошел около 14 км, его остановила полиция на обочине дороги в 4 утра. «Куда вы идете, молодой человек?» – заинтересовались патрульные. «В это трудно поверить, но на самом деле я иду на работу пешком, потому что моя машина сломалась», – ответил Карр. Полиция вошла в трудное положение юноши и решила помочь, они подвезли его до ближайшего кафе и купили ему завтрак. После того, как парень поел, он отправился в путь дальше, оставалось еще несколько километров. Не успел Уолтер далеко уйти от кафе, как его догнала еще одна полицейская машина. Патрульные передали историю парня по рации коллегам, и те тоже решили помочь.

На первое место работы Карр приехал на полицейской машине с мигалками. Хозяйка, увидев полицию, испугалась и подумала, что что-то случилось. Узнав историю парня от полицейских, Дженни Лейми (хозяйка дома) была очень удивлена. Она дала Уолтеру пару часов отдохнуть и угостила парня кофе.

Чуть позже женщина написала про это пост на Facebook.

«Он шел всю ночь, чтобы добраться до работы! Мы болтали все утро, пока грузили вещи. Я спрашивала, не устал ли он, но Уолтер рассказал, что перед тем как отправиться в дорогу, он поспал несколько часов. Я очень тронута этой историй. Уолтер Карр скромный, добрый и веселый молодой человек, у него большие мечты!»

После того как Карр закончил работу в доме Дженни, отправился домой. Возможно, об этой истории больше никто бы и не узнал, если бы не этот пост, который быстро разлетелся в сети. Так это дошло до до генерального директора Bellhops Люка Марклина. Люк Марклин написал благодарность парню на сайте компании и в Твиттере. Пост оценили около 1100 пользователей.

«Потрясающая история. Те человеческие качества, которые показал Уолтер Карр, действительно соответствуют культуре Bellhops. Горжусь тем, что этот молодой человек работает с нами в команде».