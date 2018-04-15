Насколько эффективно журналистское образование в Беларуси? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Отдельной темой большого разговора Президента с журналистами стала подготовка кадров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопрос, в общем-то, актуальный не только для средств массовой информации. Отрадно, что его решение применительно к журналистике не заставило себя долго ждать. На неделе стало известно, что Институт журналистики БГУ будет реорганизован на, собственно, журфак и факультет повышения квалификации. Что еще нужно сделать, чтобы в будущем не было стыдно за профессию, – в материале Евгения Горина.

Юрий Дудь, видеоблогер, журналист (Россия):

Мы живем в 2018 году, когда можем констатировать смерть медиа. Евангелист сетевой журналистики Юрий Дудь еще недавно собирал миллионную аудиторию исключительно в интернете. Сейчас посмотреть на него и поучиться уму-разуму приходят десятки тысяч. Сергей Доренко с Дудем, пожалуй, согласен. Бывшего телекиллера уровень профпригодности молодых телевизионщиков буквально убивает.

Сергей Доренко, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» (Россия):

Камера тоже: раньше ВГИКовцы работали, сейчас работают ребята, которые два месяца поучились. И так же корреспонденты, которые одноразовые такие, как жучки. Они просто подставка под микрофон: они не знают языков, вообще ничего. Культуры ноль, потому что русская журналистика не востребует журналиста. Журналист, собственно говоря, не нужен. Это лишнее. Блищ: «Я уверен, что журфак выпускает слишком много людей»

Успешный event-менеджер с дипломом журналиста, Евгений Пещур сразу после выпускного с головой ушел в свадьбы и корпоративы.

Евгений Пещур, ведущий, event-менеджер:

И даже не в деньгах дело. Я больше скажу:100 % можно зарабатывать и на телевидении, и в печатной журналистике, если ты хороший специалист. Просто мне это нравиться. Если тебе это нравится, нужно этим заниматься. Руслан Поддубский: «Дефицит кадров налицо» «Снег пошел»: курьезный ответ студента на тест для практикантов в АТН

Ольга Самусевич, до апреля 2018 года – заместитель директора Института журналистики БГУ:

У нас вельмі вялікі конкурс на аўдыёвізуальную журналістыку. У нас вялікі конкурс на інфармацыю і камунікацыю, да трох чалавек на месца. Канешне, таленавітых трэба шукаць. Але гэта ў любой прафесіі. Три человека на место – это конкурс на специальность «журналист» и в Могилевском университете. Мечта парня из Шкловского района Владислава Козлова исполнилась, когда он поступил в этот вуз. Новая цель – стать спортивным телекомментатором.

Владислав Козлов, студент 1 курса Могилевского государственного университета имени А. Кулешова:

Я хотел бы работать на центральном телевидении, в Минске, например. И взять «Телевершину». «Телевершина» покоряется не только дипломированным журналистам, даже если речь о номинации «Лучший репортер».

Ольга Макей на конкурсе «Телевершина-2012»:

Я не заканчивала факультет журналистики, я по образованию преподаватель социально-политических дисциплин. Но, возможно, мне во многом моя профессия помогает в этом моем теперешнем деле. На неделе кадровый вопрос поднимался и Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Практика показывает, что в сфере журналистики зачастую работает кто угодно, но только не его (журфака – прим. редакции) выпускники. Я не исключаю, что могут и со стороны прийти – с заводов, фабрик – эти люди. Настоящие, от природы талантливые. Но желательно, чтобы эти люди попадали в наши вузы и проходили через вот эту рутину журналистскую. Чтобы их не приходилось учить здесь.

«Если ты получил образование – будь добр, работай». Президент Беларуси о кадровой проблеме в журналистике Лидия Заблоцкая не только круто попала на ТВ и поговорила с Президентом, но и попала на журфак. Да и в музыкальные ноты всегда попадает. В профессии ей тоже хочется брать высокие ноты – менять жизнь к лучшему.

Лидия Заблоцкая, студентка:

Журналистика – это четвертая власть. Я очень надеюсь, что журналистика у нас действительно будет разносторонняя, адекватная, и что мы действительно будем нести правду в массы. Станет ли Лида «ангелом журналистики», или суровые будни телевидения подрежут ей крылья, покажет время. Сколько на ТВ специалистов с журналистским образованием? Игорь Позняк: «Многие молодые люди ожидают от работы на телевидении невероятной популярности»