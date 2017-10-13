Зачем смотреть сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным

Как говорится в одной шутке, главное правило любого сериала – уметь вовремя остановиться. Далеко не всем это удается, но практика доказывает, что для хорошей истории вполне достаточно нескольких эпизодов. В новом сериале РЕН ТВ «Беглец» всего 20 серий – восемь из них зрители могли увидеть на прошлой неделе, а остальные покажут на нашем канале 15 октября. И это как раз тот случай, когда больше больше 20 серий и не надо, ведь рассказанная история оказалась цельной и завершенной.

Фото: Faston24.ru

Мария Голубкина: Да, я могу назвать трёх людей своими друзьями. «Беглец» выполнен в лучших традициях западных фильмов и сериалов про смекалистых преступников, которые с успехов претворяются блюстителями порядка. Любимец зрителей Иван Охлобыстин играет в нем бывшего уголовника Михаила, который украл деньги у мафии и уехал в небольшой городок Новочерноморск к бывшей возлюбленной. Женщина недовольна его появлением, но Миша не привык просто так сдаваться. Как раз в это время в городе объявилась банда преступников, и герой решает, что раскрытие громкого преступления стало бы неплохим заделом на будущее. Михаил прикидывается полицейским и с огромным рвением начинает расследование. Зрители увидят Охлобыстина в сериале не только в майорских погонах. В каждой серии его герою приходится примерять на себя различные образы и придумывать новые способы добычи информации. Врожденная харизма, отменная смекалка и природная наглость быстро сделали из воришки едва ли не лучшего полицейского Новочерноморска.

Фото: kinopoisk.ru

Ивану Охлобыстину сразу понравился сценарий проекта. Иван Охлобыстин (для КП):

«Я читал много сценариев, которые мне присылают, но этот был одним из весьма понравившихся мне. Скоординированный, в нем выверены образы, то, что я люблю как сценарист. Понятно, куда идет все дело, интересные персонажи, интересное развитие». Мудрые и ироничные цитаты Ивана Охлобыстина о самом главном. Со съемками затягивать не стали – режиссером был назначен Михаил Жерневский, а на остальные центральные роли были приглашены Семен Стругачев, Григорий Сиятвинда, Анастасия Шунина-Махонина и другие узнаваемые актеры российского кинематографа.

Фото: kinopoisk.ru

Съемки проводились Геленджике и Анапе, так что весь сериал пропитан солнечной и несколько расслабленной атмосферой. Курортный городок был выбран местом действия неспроста – благодаря такому ходу вся история ограничивается в пространстве и приобретает вид городской легенды. Но хоть сериал и снимался у самого моря, съемочной группе было не до отдыха. На улице стояла осень, а в такое время погода там меняется несколько раз в день. Резкая смена солнца, дождя, ветра, град и даже снега была постоянным спутником производственного процесса. А во время съемок одной из сцен Ивана Охлобыстина едва не сдуло в море.

Фото: Газета.ру