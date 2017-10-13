Зачем смотреть сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным
Как говорится в одной шутке, главное правило любого сериала – уметь вовремя остановиться. Далеко не всем это удается, но практика доказывает, что для хорошей истории вполне достаточно нескольких эпизодов. В новом сериале РЕН ТВ «Беглец» всего 20 серий – восемь из них зрители могли увидеть на прошлой неделе, а остальные покажут на нашем канале 15 октября. И это как раз тот случай, когда больше больше 20 серий и не надо, ведь рассказанная история оказалась цельной и завершенной.
Мария Голубкина: Да, я могу назвать трёх людей своими друзьями.
«Беглец» выполнен в лучших традициях западных фильмов и сериалов про смекалистых преступников, которые с успехов претворяются блюстителями порядка. Любимец зрителей Иван Охлобыстин играет в нем бывшего уголовника Михаила, который украл деньги у мафии и уехал в небольшой городок Новочерноморск к бывшей возлюбленной. Женщина недовольна его появлением, но Миша не привык просто так сдаваться. Как раз в это время в городе объявилась банда преступников, и герой решает, что раскрытие громкого преступления стало бы неплохим заделом на будущее. Михаил прикидывается полицейским и с огромным рвением начинает расследование.
Зрители увидят Охлобыстина в сериале не только в майорских погонах. В каждой серии его герою приходится примерять на себя различные образы и придумывать новые способы добычи информации. Врожденная харизма, отменная смекалка и природная наглость быстро сделали из воришки едва ли не лучшего полицейского Новочерноморска.
Ивану Охлобыстину сразу понравился сценарий проекта.
Иван Охлобыстин (для КП):
«Я читал много сценариев, которые мне присылают, но этот был одним из весьма понравившихся мне. Скоординированный, в нем выверены образы, то, что я люблю как сценарист. Понятно, куда идет все дело, интересные персонажи, интересное развитие».
Мудрые и ироничные цитаты Ивана Охлобыстина о самом главном.
Со съемками затягивать не стали – режиссером был назначен Михаил Жерневский, а на остальные центральные роли были приглашены Семен Стругачев, Григорий Сиятвинда, Анастасия Шунина-Махонина и другие узнаваемые актеры российского кинематографа.
Съемки проводились Геленджике и Анапе, так что весь сериал пропитан солнечной и несколько расслабленной атмосферой. Курортный городок был выбран местом действия неспроста – благодаря такому ходу вся история ограничивается в пространстве и приобретает вид городской легенды.
Но хоть сериал и снимался у самого моря, съемочной группе было не до отдыха. На улице стояла осень, а в такое время погода там меняется несколько раз в день. Резкая смена солнца, дождя, ветра, град и даже снега была постоянным спутником производственного процесса. А во время съемок одной из сцен Ивана Охлобыстина едва не сдуло в море.
Зато оператору не пришлось особо мучиться – сериал наполнен красивейшими видами. Камера плавно скользит по деревьям, воде, городу, а удачно выстроенный кадр превосходно вписывает во всю эту красоту актеров.
Естественно, «Беглец» не претендует на звание «лучшего российского сериала года». Это вполне себе обычная гротескная история с максимально преувеличенным сюжетом и классическим главным героем, который с трудом вписывается в какое-либо общество. Но обаятельные актеры, простой, но достаточно закрученный сюжет и теплая атмосфера лета помогут вам хорошо провести время. А это хороший повод включить телевизор днем в воскресенье.