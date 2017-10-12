Черепаха с сумкой и тростью: интернет-пользователи прогнозируют появление нового мема

Новости мира. В сети набирает популярность фото, которое может стать новым мемом.

На сайте reddit.com было опубликовано фото с выставки итальянца Альберто Михелона. На снимке изображена черепаха с очками на лице, бусами на шее, сумочкой и тростью, идущая на задних лапах.

По задумке ее создателя, этот экспонат символизирует консерватизм среди некоторых представителей общества, основанного на экономических привилегиях и не желающего развиваться.