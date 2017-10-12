Кинопремьеры 12 октября: мы не можем жить без космоса

Только весной в кинотеатрах отгремел российский космический байопик «Время первых», а сейчас на экраны врывается «Салют-7» − фильм, про самый сложный полет в истории космонавтики. Для тех же, кого не прельщают космические станции и межзвездное пространство, в прокат выходит новый героический боевик с Томом Крузом и полнометражный фильм про любимцев всех детей My little Pony. «Салют-7» реж. Клип Шипенко

Фото: kinopoisk.ru

В 1985 году в советскую орбитальную станцию «Салют-7» попадает метеорит. Столкновение с небесным телом привело к отключению на станции электропитания, потере связи с ЦУП и схождению с орбиты. На спасение «Салюта» отправляют командира-пилота Владимира Федорова и инженера Виктора Алехина, которым поручено состыковаться с вращающейся станцией и попытаться ее починить. Когда спасатели добираются до станции, то обнаруживают, что электроника покрыта льдом, разморозка которого может привести к короткому замыканию. Мария Миронова о прообразах персонажей фильма «Салют-7»: «Люди делали своё дело до конца. Под страхом смерти, невозврата» Россия всегда с особым трепетом относилась к теме космоса, и она имеет на это полное право. И если американские кинематографисты предпочитают снимать свои межзвездные полеты в жанре научной фантастики, то у россиян и без того хватает интересных реальных историй, которые так и просятся на экран. «Салют-7» нельзя назвать байопиком в полном смысле этого слова – имена персонажей изменены, многие детали додуманы, а героическое спасение пострадавшей станции произошло куда более спокойно, чем показано в фильме. Но «Салют» и не претендует на полную правдоподобность. Перед картиной стоит куда более важная цель – воспеть героизм бесстрашных космонавтов, которые рискуя жизнями выполняют невероятно сложную и важную работу. И с этой задачей фильм справляется на все сто. Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие» «Сделано в Америке» реж. Даг Лайман

Фото: imdb.com

Конец 70-ых годов прошлого столетия. Гражданский пилот Барри Сил зарабатывает тем, что возит контрабанду в Канаду из США. Когда о проделках Барри узнает ЦРУ, то шантажом заставляет его работать на управление. Теперь Сил должен летать над Латинской Америкой и фотографировать лагеря повстанцев. Вскоре на пилота обращают внимание еще и колумбийские наркобароны, во главе с самим Пабло Эскобаром, которому нужен наемник с официальной «крышей» для ввоза кокаина в США. Сил не может отказаться от таких выгодных предложений, и очень быстро становится одним из богатейших людей своего времени. Если информация о том, что некоторые события в «Салюте-7» являются выдумкой несколько огорчает, то одна мысль про то, что история из «Сделано в Америке» может хотя бы частично быть реальной, просто поражает. Но так оно и есть – Барри Сил реальный человек и практически все события из новой картины режиссера «Идентификации Борна» произошли с ним на самом деле. В коем то веке боевик с Томом Крузом в главной роли получился не пафосной серьезной историей, а лихой сатирой на американскую демократию, в которой события 1970-ых очень уж недвусмысленно перекликаются с сегодняшним днем. А сам Круз за редкую для него самоиронию на экране заслужил несколько очков в карму. «My little Pony в кино» реж. Джейсон Тиссен

Фото: imdb.com

Злобный король Шторм мечтает лишить всех пони магии и захватить власть над Кантерлотом. Под угрозой оказывается вся страна волшебных существ Эквестрия. Ее жители хотят остановить злодея. Для этого они покидают родные места и отправляются в долгое и опасное путешествие, полное самых невероятных приключений. Маленькие пони покорят волшебные горы, опустятся на самое дно подводного мира и даже окажутся на летающем пиратском корабле! Феномен популярности My little Pony кажется странным только на первый взгляд. А вот если разобраться, то становится понятно, что на современном западном телевидении для детей уже несколько десятилетий выпускают только мультсериалы со странной анимацией и сомнительной моралью. На их фоне пропагандирующий вечные ценности красочный мультфильм о волшебных лошадках и правда выглядит неограненным алмазом. Полнометражный фильм про этих чудесных зверюшек был делом времени, так что лучшего повода завести ребенка в кино в ближайшее время вы просто не найдете. «На глубине 6 футов» реж. Скотт Во

Фото: imdb.com

У олимпийского чемпиона мира по хоккею Эрика ЛеМарка была блестящая спортивная карьера. Но вот только соревнования остались в прошлом, а жажда адреналина никуда не делась. Теперь бывший хоккеист увлекся сноубордом. Однажды он катался в горах Маммос как раз в тот момент, когда лыжный патруль перекрывал все трассы из-за надвигающейся снежной бури. Эрик решает пренебречь безопасностью и совершить еще один спуск. Но удача оказывается не на его стороне и ЛеМарк попадает в смертельную снежную западню. Еще один байопик этой недели, который дарит зрителям редкую возможность увидеть на большом экране Джоша Хартнетта. Актер, перед которым еще десять лет назад были открыты все дороги, осознанно не захотел становиться звездой блокбастеров, а предпочел сниматься в маленьких независимых проектах, которые требуют от артиста не сурового взгляда и героической внешности, а настоящей актерской игры. В «На глубине 6 футов» перед Хартнеттом стояла та же задача, что и перед Джеймсом Франко в «127 часах» − удерживать внимание исключительно на своем герое все полтора часа. И Джош достойно с этим справился. Перед нами замечательное кино о выживании в экстремальной ситуации, которое мало кого оставит равнодушным. «Заклятие. Наши дни» реж. Ксавье Жанс

Фото: imdb.com