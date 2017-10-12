4 миллиарда просмотров: клип на песню Despacito установил новый рекорд

Самый популярный ролик на видеохостинге YouTube – клип на песню Despacito – продолжает устанавливать рекорды. На этот раз – наибольшее число просмотров среди всех видео в сети.

По состоянию на 12 октября, видео набрало более 4 миллиардов просмотров и стало первым роликом в мире, которое смогло преодолеть эту отметку. Миллиард новых просмотров удалось достичь всего за два месяца – 5 августа клип Despacito набрал 3 миллиарда просмотров.

Само видео появилось на YouTube в середине января 2017 года.