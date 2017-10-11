Мудрые и ироничные цитаты Ивана Охлобыстина о самом главном

Среди российских знаменитостей, пожалуй, не найдешь личности более неординарной чем Иван Охлобыстин. Этот человек успел проявить себя во множестве сфер, сменить десяток профессий, но добиться успеха во всем, за что бы ни брался. Про все ипостаси Ивана можно говорить бесконечно, но, в первую очередь, мы знаем его как замечательного актера. А для тех, кто еще по каким-то причинам сомневается в таланте Охлобыстина, на нашем канале все воскресенье 15 октября будет идти его новый сериал «Беглец» − криминальная комедия, в которой Иван играет профессионального афериста Мишу.

«Беглец». Фото: kinopoisk.ru

Мы крайне рекомендуем вам потратить несколько часов на просмотр «Беглеца» и несколько минут на чтение самых забавных и глубоких высказываний актера – кому-кому, а Ивану Охлобыстину уж точно есть что сказать! Про Ивана Охлобыстина и других многодетных отцов-знаменитостей читайте здесь. «Всегда есть выбор — либо с тараканами в голове, либо с кошками на сердце». «Наш возраст зависит от пережитого и осознанного, а не от количества отпразднованных дней Рождения».

Фото: Modernrock.ru

«С первого взгляда на будущую жену у меня случилась гипертония, обнаружился интерес к покупке стиральной машины и большому потомству». «Однажды купил старшему пистолет с игрушечными патронами, он попросил еще какую-то безделушку. А я ему «Слушай, парень, я тебе все дал: жизнь и ствол. Крутись дальше сам!» В каждой шутке есть доля шутки...»

«Наш народ странный − работает только в состоянии форс-мажора. Авральная система. Поэтому календарь майя нас только радует. Спасать мир − это наши обязанность и привычка». «Говорить правду — главная цель качественного вранья!»

Фото: Кино-Театр.РУ

«Графа «национальность» в паспорте, давно утратила этническую доминанту. Сейчас это скорее относится к области мировоззрения». «У каждого народа есть своя великая национальная идея, одна и та же идея — мировое господство. Только у русских — другая, диаметрально противоположная: не допустить реализации великих национальных идей всего остального мира!»

Фото: Hello!

«Один ребенок в семье — это как завести пуделя». «Постоянно счастлив лишь тот, кто живёт с разделёнными долями мозга, перенёс лоботомию или является законченным наркоманом». «Свобода не кокаин! На дорожки не делится».

Фото: kinopoisk.ru