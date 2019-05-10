Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве
Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.
Долгое время в рейтинге букмекеров лидировал представитель России Сергей Лазарев. Исполнителю – 36 лет. Сергей Лазарев возвращается на «Евровидение» во второй раз.
«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Успех и популярность пришли к артисту, когда он был еще совсем юн. Лазарев родился в Москве. В детстве занимался спортивной гимнастикой и уже в 4 года принимал участие в соревнованиях. Однако родители заметили, что мальчик больше интересуется музыкой – ребенка отдали в хор, а затем Сергей попал в детскую группу «Непоседы». В ней, кстати, начинали свой творческий путь солистки группы «ТАТУ», которые в 2003 году выступали на «Евровидении» и заняли третье место.
С 12 лет Лазарев принимает участие в музыкальных конкурсах, на многих у парня – триумф.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
В 2001 году популярность певца начала расти. Вместе с другом из «Непосед» Владом Топаловым стал участником дуэта «Smash !!». К парням пришел невероятный успех. Они выиграли конкурс «Новая волна», а затем получили контракт с компанией Universal Music Record. Первый альбом группы был продан тиражом более 1 миллиона экземпляров, за ним последовал большой тур по России, СНГ, Юго-Восточной Азии. Коллектив распался в 2004 году на пике карьеры.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев начал сольное творчество.
Карьера Лазарева пошла вверх – он начал выпускать альбомы, получать престижные музыкальные премии (так продолжается и по сей день), сотрудничать с именитыми композиторами.
У певца есть актерское образование. В 2003 году он закончил Школу-студию МХАТ и начал играть в театре. Лазарев получил несколько театральных премий, сыграл роли в ведущих постановках Пушкинского театра.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей озвучил нескольких персонажей фильмов и мультфильмов. Помимо успеха в качестве певца и актера, Сергей Лазарев также является лауреатом различных телевизионных шоу, таких как «Танцы на льду» (2-е место) и «Цирк со звездами» (1-е место).
Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту. Мальчику пять лет. Певец долгое время не афишировал рождение ребенка. Сейчас артист нечасто, но делится трогательными фото и видео с мальчиком.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
В 2016 году Сергей Лазарев был представителем России на «Евровидении». Он занял первое место в зрительском голосовании, но по сумме голосов зрителей и жюри певец стал третьим.
Сергей Лазарев очень любит домашних животных – он забрал свою собаку Дейзи из приюта для животных. Позже у певца появился бизнес по созданию полезных лакомств для питомцев.
Сергей также активно участвует в различных благотворительных акциях и благотворительных проектах, сотрудничает с фондами, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями.
На «Евровидении-2019» Сергей Лазарев исполнит песню «Scream».
Ее авторы – Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Шэрон Вон. Эта же команда создала предыдущий конкурсный хит артиста.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Песня артиста очень эмоциональная. По словам Лазарева, композиция очень сложная и всей команде хотелось показать певца с другой стороны. Исполнитель признается, что ему бы не хотелось копировать себя, а показать что-то новое.
«Я промолчу, будет трещать по швам,
Разобьюсь и истеку кровью, но ты этого не увидишь».
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Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев:
Это совершенно другая песня по сравнению с тем, что я пел в 2016 году, это совершенно другой жанр, это эпическая баллада с сильным вокалом. Для меня это хорошая возможность показать себя с другой стороны. И, конечно, для меня большая честь снова представлять мою страну на «Евровидении».
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Артист признается, что предпочитает не смотреть на рейтинги букмекеров и не реагировать на их заявления. По воспоминаниям артиста, три года назад все отмечали, что он стопроцентный победитель, но в финале певец не поднялся на верхнюю строчку. Поэтому Лазарев призывает не прогнозировать результат заранее. «На этот раз я не буду смотреть на рейтинги букмекерских контор, я никогда не буду слушать то, что обо мне говорят другие, о моей работе. Я до конца буду со своими мыслями, потому что хочу быть уверенным в себе».
Как выступала Россия на «Евровидении»?
Россия дебютировала на конкурсе в 1994 году. У страны всего одна победа – ее завоевал в 2008 году Дима Билан. Однако, несмотря на это, у страны один из лучших рейтингов в конкурсе. Из 21 попытки Россия финишировала в верхней половине финального протокола 17 раз, а вошла в топ-3 – восемь раз.
Дима Билан занял второе место в 2006 году, спустя два года он вернулся и стал победителем. Также вторые места занимали Алсу, Бурановские бабушки, Полина Гагарина. Третьи места на счету «ТАТУ», группы «Серебро» и Сергея Лазарева.
Россия лишь однажды не прошла в финал конкурса – это не смогла сделать Юлия Самойлова в 2018 году.
В этом году Сергей Лазарев может повторить успех Димы Билана. Певец выступит во втором полуфинале.
Кроме него участниками второго полуфинала станут представители Швейцарии, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.
А в первом полуфинале на «Евровидении» выступят участники из Словении, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.
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