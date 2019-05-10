Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве

Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Долгое время в рейтинге букмекеров лидировал представитель России Сергей Лазарев. Исполнителю – 36 лет. Сергей Лазарев возвращается на «Евровидение» во второй раз. «Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Успех и популярность пришли к артисту, когда он был еще совсем юн. Лазарев родился в Москве. В детстве занимался спортивной гимнастикой и уже в 4 года принимал участие в соревнованиях. Однако родители заметили, что мальчик больше интересуется музыкой – ребенка отдали в хор, а затем Сергей попал в детскую группу «Непоседы». В ней, кстати, начинали свой творческий путь солистки группы «ТАТУ», которые в 2003 году выступали на «Евровидении» и заняли третье место. С 12 лет Лазарев принимает участие в музыкальных конкурсах, на многих у парня – триумф.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В 2001 году популярность певца начала расти. Вместе с другом из «Непосед» Владом Топаловым стал участником дуэта «Smash !!». К парням пришел невероятный успех. Они выиграли конкурс «Новая волна», а затем получили контракт с компанией Universal Music Record. Первый альбом группы был продан тиражом более 1 миллиона экземпляров, за ним последовал большой тур по России, СНГ, Юго-Восточной Азии. Коллектив распался в 2004 году на пике карьеры.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев начал сольное творчество. Карьера Лазарева пошла вверх – он начал выпускать альбомы, получать престижные музыкальные премии (так продолжается и по сей день), сотрудничать с именитыми композиторами. У певца есть актерское образование. В 2003 году он закончил Школу-студию МХАТ и начал играть в театре. Лазарев получил несколько театральных премий, сыграл роли в ведущих постановках Пушкинского театра.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей озвучил нескольких персонажей фильмов и мультфильмов. Помимо успеха в качестве певца и актера, Сергей Лазарев также является лауреатом различных телевизионных шоу, таких как «Танцы на льду» (2-е место) и «Цирк со звездами» (1-е место). Сергей Лазарев воспитывает сына Никиту. Мальчику пять лет. Певец долгое время не афишировал рождение ребенка. Сейчас артист нечасто, но делится трогательными фото и видео с мальчиком.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

В 2016 году Сергей Лазарев был представителем России на «Евровидении». Он занял первое место в зрительском голосовании, но по сумме голосов зрителей и жюри певец стал третьим.

Сергей Лазарев очень любит домашних животных – он забрал свою собаку Дейзи из приюта для животных. Позже у певца появился бизнес по созданию полезных лакомств для питомцев. Сергей также активно участвует в различных благотворительных акциях и благотворительных проектах, сотрудничает с фондами, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями. На «Евровидении-2019» Сергей Лазарев исполнит песню «Scream». Ее авторы – Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Шэрон Вон. Эта же команда создала предыдущий конкурсный хит артиста.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Песня артиста очень эмоциональная. По словам Лазарева, композиция очень сложная и всей команде хотелось показать певца с другой стороны. Исполнитель признается, что ему бы не хотелось копировать себя, а показать что-то новое. «Я промолчу, будет трещать по швам,

Разобьюсь и истеку кровью, но ты этого не увидишь». Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев:

Это совершенно другая песня по сравнению с тем, что я пел в 2016 году, это совершенно другой жанр, это эпическая баллада с сильным вокалом. Для меня это хорошая возможность показать себя с другой стороны. И, конечно, для меня большая честь снова представлять мою страну на «Евровидении».

Фото: instagram.com/lazarevsergey