Самый эпатажный участник «Евровидения-2019». Кто такой Билал Хассани и почему он даёт имена своим парикам

В середине мая Тель-Авив готовится принять конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Букмекеры уже определились с фаворитами конкурса. Одним из них является представитель Франции – Билал Хассани.

Фото: instagram.com/iambilalhassani

Певцу – 19 лет. Он родился в Париже. Его мать – француженка, а отец – из Марокко. У Билала есть старший брат. Активно интересоваться музыкой Билал стал в детстве. Петь мальчик начал в возрасте пяти лет. Большое влияние на исполнителя оказала музыка Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи, Майкла Джексона, а также див девяностых – Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон.

Фото: instagram.com/iambilalhassani

Билал хотел поехать на «Евровидение» с тех пор, как в подростковом возрасте увидел выступление победительницы конкурса Лорин. К слову, молодой человек называет композицию своей любимой песней на конкурсе. «А еще корни Лорин из Марокко, как и мои», – подчеркивает артист. В 2015 году Билал харизматично исполнил кавер на песню Кончиты Вурст, с которой она выиграла «Евровидение», на детском «Голосе». Он прошел на конкурс, но выбыл на этапе батлов.

Фото: instagram.com/iambilalhassani

Билал увлекается не только музыкой. Он активный пользователь соцсетей. У певца более 500 тысяч подписчиков в Instagram и около 1 миллиона на YouTube. Канал Билал завел в 2010 году и общее число просмотров роликов составляет почти 100 миллионов. Молодой человек записывает забавные блоги, рассказывает о своей повседневной жизни. Он открывает каждое видео словами «Здравствуй Париж!»

Фото: instagram.com/iambilalhassani

В соцсетях активно обсуждают эпатажный образ певца и его андрогинную внешность. Образ Билала часто дополняют парики. У певца их много – некоторые даже имеют имена. «Красный – Кэт, голубой – Айви, зеленый – Верона». Один из париков молодой человек назвал Тель-Авив, потому что он его надел в первый раз именно в этом городе.

Фото: instagram.com/iambilalhassani

В 2019 году Билал осуществил свою мечту – он едет на «Евровидение». На конкурсе артист исполнит песню «Roi», что в переводе означает «король». В песне Билал говорит о надежде и принятии самого себя. Мы не выбираем, кем нам быть, но мы можем выбирать прическу, работу, друзей и любовь – об этом поет артист. Билал рассказывал, что песней он хотел передать, что каждый из нас король в своем королевстве, в своей жизни, и никто не может указывать, каким нужно быть. «Я – это я, И всегда буду собой, знаю. Я свободен».

Фото: instagram.com/iambilalhassani

Билал исполняет песню на двух языках – французском и английском. Авторы песни во время ее создания дали артисту один совет. Билал Хассани:

Петь так, как разговариваешь. Тогда ты будешь честен. Вокруг меня всегда и всю жизнь было два языка – я говорил с отцом по-английски. Поэтому и в песне переход выглядит очень естественно.

Фото: instagram.com/iambilalhassani

Песня была написана дуэтом, представлявшим Францию на «Евровидении» в 2018 году. Композиция сочетает в себе современную музыку и традиции французского шансона. Песня была написана быстро – практически за одну ночь. Эмоциональный клип на трек уже посмотрели несколько миллионов пользователей. Билал рассказывал, что много раз сталкивался с непониманием и даже угрозами, но предпочитает не реагировать на них.

Фото: instagram.com/iambilalhassani