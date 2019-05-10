Представитель Швеции на «Евровидении-2019» Джон Лундвик: кто он и почему на конкурсе поют две его песни
Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.
Букмекеры определяются с фаворитами конкурса. Одним из претендентов на победу называют участника из Швеции – Джона Лундвика. Исполнителю – 36 лет. Он принимает участие и как исполнитель, и как автор песни для конкурсанта из другой страны.
Фото: instagram.com/johnlundvik
Джон родился в Лондоне. В возрасте одной недели его усыновила семья экспатриантов из Швеции. Мальчик до 6 лет жил с родителями в Лондоне, а затем семья переехала в Швецию. Певец вырос в городе Векшё на юге страны. Лундвик никогда не встречался со своими биологическими родителями.
В 2010 году Джон был одним из авторов песни, которая прозвучала на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории. Этот факт дал сильный толчок его карьере – молодой человек стал известным композитором, писал саундтреки для фильмов.
В 2018 году Джон Лундвик принимал участие в национальном отборе на «Евровидении», но занял в нем третье место. После этого последовал напряженный год – Лундвик пел на концерте в честь юбилея королевы Швеции, выступал на телевидении, давал концерты и провел успешные летний и рождественский гастрольные туры.
Фото: instagram.com/johnlundvik
Кроме музыки Джон увлекался и показывал хорошие результаты в легкой атлетике – в беге на 100 метров. Лундвик завоевал 8 золотых медалей на национальных соревнованиях. Для Олимпиады-2016 Джон написал гимн шведской сборной.
В 2019 году Джон сумел победить в нацотборе и стал представителем Швеции на «Евровидении».
На конкурсе Джон Лундвик исполнит песню «Too Late For Love».
Фото: instagram.com/johnlundvik
После релиза эта композиция привлекла к себе много внимания. Она заняла первое место в чарте Швеции и до сих пор является одной из самых популярных песен на местном радио. По словам музыкальных экспертов, Джон является очень аутентичным певцом, который высоко поднимает уровень шведской эстрады.
В переводе на русский название песни звучит как «Слишком поздно для любви».
«Я мог бы зажечь все вокруг ради нас с тобой,
Если бы я мог быть рядом,
Я был бы рядом!»
Фото: instagram.com/johnlundvik
Джон Лундвик является одним из авторов конкурсной песни.
О своей композиции певец говорит так: «Я хочу сказать, что для любви никогда не бывает слишком поздно. Мое наивное сердце смело верит в то, что все в мире можно решить при помощи любви».
Фото: instagram.com/johnlundvik
Джон Лундвик не только исполняет свою песню на сцене «Евровидения» в этом году – он также является одним из авторов песни другого конкурсанта. Лундвик написал песню «Bigger than Us» для представителя Великобритании Майкла Райса. Изначально Лундвик хотел исполнить эту песню сам на своем национальном отборе, но остановил выбор на другой композиции, а эту отдал британцу.
На конкурсе между собой будут соревноваться две песни Джона Лундвика.
Как выступала Швеция на «Евровидении»?
Швеция дебютировала на «Евровидении» в 1958 году. Входит в тройку стран, чьи представители чаще всего побеждали на конкурсе. У Швеции шесть побед на «Евровидении», в этом показателе страна уступает лишь Ирландии. В четырех из последних шести конкурсов Швеция была в первой пятерке, включая две победы – в 2012 и 2015 годах.
Первую победу Швеции принесла группа ABBA с песней «Waterloo» в 1974 году, которая стала мировым хитом. Следующая победа была в 1984 году, затем в 1991, 1999 годах. В 2012 году певица Лорин заняла первое место на конкурсе, а спустя три года ее успех повторил Монс Зелмерлев.
Кстати, в 1999 году Швеция одержала победу на конкурсе, который проходил в Израиле. Удастся ли повторить Джону Лундвику успех соотечественников в Тель-Авиве – узнаем совсем скоро. Лундвик выступит во втором полуфинале – 16 мая.
Кроме него участниками второго полуфинала станут представители Швейцарии, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.
А в первом полуфинале на «Евровидении» выступят участники из Словении, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.
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