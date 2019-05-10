Представитель Швеции на «Евровидении-2019» Джон Лундвик: кто он и почему на конкурсе поют две его песни

Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Букмекеры определяются с фаворитами конкурса. Одним из претендентов на победу называют участника из Швеции – Джона Лундвика. Исполнителю – 36 лет. Он принимает участие и как исполнитель, и как автор песни для конкурсанта из другой страны.

Фото: instagram.com/johnlundvik

Джон родился в Лондоне. В возрасте одной недели его усыновила семья экспатриантов из Швеции. Мальчик до 6 лет жил с родителями в Лондоне, а затем семья переехала в Швецию. Певец вырос в городе Векшё на юге страны. Лундвик никогда не встречался со своими биологическими родителями. В 2010 году Джон был одним из авторов песни, которая прозвучала на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории. Этот факт дал сильный толчок его карьере – молодой человек стал известным композитором, писал саундтреки для фильмов. В 2018 году Джон Лундвик принимал участие в национальном отборе на «Евровидении», но занял в нем третье место. После этого последовал напряженный год – Лундвик пел на концерте в честь юбилея королевы Швеции, выступал на телевидении, давал концерты и провел успешные летний и рождественский гастрольные туры.

Фото: instagram.com/johnlundvik

Кроме музыки Джон увлекался и показывал хорошие результаты в легкой атлетике – в беге на 100 метров. Лундвик завоевал 8 золотых медалей на национальных соревнованиях. Для Олимпиады-2016 Джон написал гимн шведской сборной. В 2019 году Джон сумел победить в нацотборе и стал представителем Швеции на «Евровидении». На конкурсе Джон Лундвик исполнит песню «Too Late For Love».

Фото: instagram.com/johnlundvik

После релиза эта композиция привлекла к себе много внимания. Она заняла первое место в чарте Швеции и до сих пор является одной из самых популярных песен на местном радио. По словам музыкальных экспертов, Джон является очень аутентичным певцом, который высоко поднимает уровень шведской эстрады. В переводе на русский название песни звучит как «Слишком поздно для любви». «Я мог бы зажечь все вокруг ради нас с тобой, Если бы я мог быть рядом, Я был бы рядом!»

Фото: instagram.com/johnlundvik

Джон Лундвик является одним из авторов конкурсной песни. О своей композиции певец говорит так: «Я хочу сказать, что для любви никогда не бывает слишком поздно. Мое наивное сердце смело верит в то, что все в мире можно решить при помощи любви».

Фото: instagram.com/johnlundvik