Как же ты быстро растешь. Сергей Лазарев показал трогательные фото 5-летнего сына

Сергей Лазарев: Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!

Певец сопроводил пост традиционным хэштегом для снимков с сыном – «Никита Сергеевич».

В своем напряженном графике Лазарев всегда находит время, чтобы провести его с сыном.

Какое трогательное фото. Сергей Лазарев провёл выходной вместе с сыном Никитой и питомцами (читать далее).

А скоро Никите предстоит поддержать папу. Сейчас артист усиленно готовится к участию в музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в мае в Израиле. Сергей Лазарев, по версии букмекеров, является одним из главных претендентов на победу. На минувших выходных певец представил конкурсную песню – лирическую балладу «Scream».

«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе (здесь подробнее).