50 тысяч просмотров за 50 минут. Тима Белорусских презентовал клип на песню «Витаминка»

Местом съёмок студенческой жизни был выбран БГТУ. На кадрах появился традиционный ковёр на стене, старенькие телевизор и приставка.

Новости Беларуси. 10 мая Тима Белорусских презентовал клип на песню «Витаминка». Эта композиция вошла в дебютный альбом исполнителя «Твой первый диск — моя кассета».

В клипе Тима устанавливает взаимосвязь с девушкой через обмен витаминками и витаминизированными кисломолочными продуктами, скучает в комнате и поёт на дискотеке.

За 50 минут с момента презентации клип набрал 50 тысяч просмотров.

Тима Белорусских – белорусский певец, рэпер, автор песен. Сначала парень пел в подземных переходах, но в 2018 году прославился с песней «Мокрые кроссы», вскоре вышел ещё один хит – «Незабудка».