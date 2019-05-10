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50 тысяч просмотров за 50 минут. Тима Белорусских презентовал клип на песню «Витаминка»

10 мая 2019 14:07
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Новости Беларуси. 10 мая Тима Белорусских презентовал клип на песню «Витаминка». Эта композиция вошла в дебютный альбом исполнителя «Твой первый диск — моя кассета».  

Местом съёмок студенческой жизни был выбран БГТУ. На кадрах появился традиционный ковёр на стене, старенькие телевизор и приставка.  

50 тысяч просмотров за 50 минут. Тима Белорусских презентовал клип на песню «Витаминка»-1

Фото: instagram.com/timabelorusskih  

В клипе Тима устанавливает взаимосвязь с девушкой через обмен витаминками и витаминизированными кисломолочными продуктами, скучает в комнате и поёт на дискотеке.  

За 50 минут с момента презентации клип набрал 50 тысяч просмотров.  

Тима Белорусских – белорусский певец, рэпер, автор песен. Сначала парень пел в подземных переходах, но в 2018 году прославился с песней «Мокрые кроссы», вскоре вышел ещё один хит – «Незабудка».  

Больше фактов об артисте читайте здесь.  

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