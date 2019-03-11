«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе

Новости России. Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак оценил конкурсную песню Сергея Лазарева и предсказал его победу. Пост, обращенный к российскому певцу, Рыбак опубликовал в Instagram. Александр Рыбак:

Серёжа, поздравляю. Это реально искусство! В этот раз ты победишь. Не потому что «Россия», а потому что «музыка».

Скриншот со страницы instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев в свою очередь поблагодарил Александра Рыбака за поддержку. «Wow!!! Саша!! Спасибо огромное!!!», – написал певец в комментариях. А слова, которые Рыбак адресовал ему опубликовал в Instagram Stories.

Фото: instagram.com/lazarevsergey