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«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе

11 марта 2019 10:56
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Новости России. Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак оценил конкурсную песню Сергея Лазарева и предсказал его победу.  

Пост, обращенный к российскому певцу, Рыбак опубликовал в Instagram.  

Александр Рыбак: 
Серёжа, поздравляю. Это реально искусство! В этот раз ты победишь. Не потому что «Россия», а потому что «музыка». 

«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе-1

Скриншот со страницы instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев в свою очередь поблагодарил Александра Рыбака за поддержку. 

«Wow!!! Саша!! Спасибо огромное!!!», – написал певец в комментариях. А слова, которые Рыбак адресовал ему опубликовал в Instagram Stories.  

«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе-4

Фото: instagram.com/lazarevsergey

На минувших выходных Сергей Лазарев презентовал песню «Scream», которую исполнит на «Евровидении».  

За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов раз (здесь подробнее).  

Букмекеры пророчат победу российскому исполнителю. Лазарев принимает участие в конкурсе во второй раз. В 2015 году артист занял третье место, но победил в зрительском голосовании.   

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Александр Рыбак # Фотофакт

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