«Это реально искусство». Победитель «Евровидения» предсказал триумф Сергея Лазарева на конкурсе
Новости России. Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак оценил конкурсную песню Сергея Лазарева и предсказал его победу.
Пост, обращенный к российскому певцу, Рыбак опубликовал в Instagram.
Александр Рыбак:
Серёжа, поздравляю. Это реально искусство! В этот раз ты победишь. Не потому что «Россия», а потому что «музыка».
Скриншот со страницы instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев в свою очередь поблагодарил Александра Рыбака за поддержку.
«Wow!!! Саша!! Спасибо огромное!!!», – написал певец в комментариях. А слова, которые Рыбак адресовал ему опубликовал в Instagram Stories.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
На минувших выходных Сергей Лазарев презентовал песню «Scream», которую исполнит на «Евровидении».
За сутки клип посмотрели более 2,5 миллионов раз (здесь подробнее).
Букмекеры пророчат победу российскому исполнителю. Лазарев принимает участие в конкурсе во второй раз. В 2015 году артист занял третье место, но победил в зрительском голосовании.