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Учёные: смотреть «Мстителей» полезно для здоровья

10 мая 2019 09:54
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Новости Израиля. Израильские исследователи считают, что всего семь секунд просмотра фильмов «Человек-паук» и «Человек-муравей» снижают боязнь пауков и муравьёв.  

Как сообщает портал ISRAEL21c, проверить теорию полезности марвеловских фильмов решили два израильских профессора психологии. Учёные провели эксперимент с 424 добровольцами.  

Учёные: смотреть «Мстителей» полезно для здоровья-1

Фото: instagram.com/tomholland2013  

Испытуемым демонстрировались 7-секундные отрывки фильмов «Человек-паук» и «Человек-муравей». После этого страх перед пауками и муравьями у добровольцев уменьшился на 20%.  

В то же время общая боязнь насекомых у испытуемых не снизилась, изменения касались только пауков и муравьёв. Исследователи считают, что в терапию против страха к этим насекомым будет полезно включать отрывки из супергеройских фильмов.  

Японская атрибутика по «Мстителям». Большой фотофакт  

Учёные: смотреть «Мстителей» полезно для здоровья-4

Фото: кадр из фильма «Человек-муравей»  

Израильские профессора отметили, что подобные кинокартины в целом оказывают положительный эффект, поскольку в них показываются герои, способные противостоять своим страхам.  

Стоит отметить, что мирмекофобия, боязнь муравьёв, не слишком распространена, чего не скажешь об арахнофобии, боязни пауков.  

Когда в различных исследованиях учёные проверяли человеческие инстинкты, у детей был выявлен врождённый страх по отношению к змеям и паукам.  

Учёные: смотреть «Мстителей» полезно для здоровья-7

Фото: instagram.com/tomholland2013  

Итог. Просмотр супергеройских фильмов может считаться простым развлечением, но для некоторых людей такие кинокартины могут оказать полезный психологический эффект.  

# Ученые # калейдоскоп # Фотофакт

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