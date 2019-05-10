Учёные: смотреть «Мстителей» полезно для здоровья

Новости Израиля. Израильские исследователи считают, что всего семь секунд просмотра фильмов «Человек-паук» и «Человек-муравей» снижают боязнь пауков и муравьёв.

Испытуемым демонстрировались 7-секундные отрывки фильмов «Человек-паук» и «Человек-муравей». После этого страх перед пауками и муравьями у добровольцев уменьшился на 20%.

В то же время общая боязнь насекомых у испытуемых не снизилась, изменения касались только пауков и муравьёв. Исследователи считают, что в терапию против страха к этим насекомым будет полезно включать отрывки из супергеройских фильмов.

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