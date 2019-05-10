Учёные: смотреть «Мстителей» полезно для здоровья
Новости Израиля. Израильские исследователи считают, что всего семь секунд просмотра фильмов «Человек-паук» и «Человек-муравей» снижают боязнь пауков и муравьёв.
Как сообщает портал ISRAEL21c, проверить теорию полезности марвеловских фильмов решили два израильских профессора психологии. Учёные провели эксперимент с 424 добровольцами.
Фото: instagram.com/tomholland2013
Испытуемым демонстрировались 7-секундные отрывки фильмов «Человек-паук» и «Человек-муравей». После этого страх перед пауками и муравьями у добровольцев уменьшился на 20%.
В то же время общая боязнь насекомых у испытуемых не снизилась, изменения касались только пауков и муравьёв. Исследователи считают, что в терапию против страха к этим насекомым будет полезно включать отрывки из супергеройских фильмов.
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Фото: кадр из фильма «Человек-муравей»
Израильские профессора отметили, что подобные кинокартины в целом оказывают положительный эффект, поскольку в них показываются герои, способные противостоять своим страхам.
Стоит отметить, что мирмекофобия, боязнь муравьёв, не слишком распространена, чего не скажешь об арахнофобии, боязни пауков.
Когда в различных исследованиях учёные проверяли человеческие инстинкты, у детей был выявлен врождённый страх по отношению к змеям и паукам.
Фото: instagram.com/tomholland2013
Итог. Просмотр супергеройских фильмов может считаться простым развлечением, но для некоторых людей такие кинокартины могут оказать полезный психологический эффект.