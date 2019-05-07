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Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»

07 мая 2019 12:19
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Новости России. Сергей Лазарев поделился видеозаписью первой официальной репетиции для «Евровидения-2019». Ролик также размещён на YouTube-канале международного песенного конкурса.  

«Ну что же! Вот и официальный отрывок Первой репетиции! Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!», – написал Лазарев на своей странице в Instagram.  

Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»-1

Фото: Thomas Hanses  

Как сообщается на сайте «Евровидения-2019», представитель России начал репетицию в 11:02 по мск. Сергей исполнил песню «Scream» под сверкание молний и в сопровождении своих зеркальных двойников. Хотя зеркала также являются экранами, что позволяет «отражениям» двигаться самостоятельно.  

Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»-4

Фото: Thomas Hanses  

Напомним, что во втором полуфинале конкурса представитель России будет выступать под 13 номером. Выступление пройдёт 16 мая в Expo Tel Aviv в Израиле.  

Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»-7

Фото: Thomas Hanses  

Ранее Сергей Лазарев говорил, что его номер будет эпичнее фильмов. Похоже, он не шутил. Сейчас по мнению букмекеров россиянин может победить с вероятностью в 14%. Лидером является представитель Нидерландов с 28%. 

Кто такой Дункан Лоуренс и кому он посвятил песню можно узнать здесь.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев

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