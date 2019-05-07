Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»
Новости России. Сергей Лазарев поделился видеозаписью первой официальной репетиции для «Евровидения-2019». Ролик также размещён на YouTube-канале международного песенного конкурса.
«Ну что же! Вот и официальный отрывок Первой репетиции! Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!», – написал Лазарев на своей странице в Instagram.
Как сообщается на сайте «Евровидения-2019», представитель России начал репетицию в 11:02 по мск. Сергей исполнил песню «Scream» под сверкание молний и в сопровождении своих зеркальных двойников. Хотя зеркала также являются экранами, что позволяет «отражениям» двигаться самостоятельно.
Напомним, что во втором полуфинале конкурса представитель России будет выступать под 13 номером. Выступление пройдёт 16 мая в Expo Tel Aviv в Израиле.
Ранее Сергей Лазарев говорил, что его номер будет эпичнее фильмов. Похоже, он не шутил. Сейчас по мнению букмекеров россиянин может победить с вероятностью в 14%. Лидером является представитель Нидерландов с 28%.
Кто такой Дункан Лоуренс и кому он посвятил песню можно узнать здесь.