Сразу 9 Лазаревых на сцене. Представитель России показал, каким будет номер на «Евровидении-2019»

Новости России. Сергей Лазарев поделился видеозаписью первой официальной репетиции для «Евровидения-2019». Ролик также размещён на YouTube-канале международного песенного конкурса. «Ну что же! Вот и официальный отрывок Первой репетиции! Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!», – написал Лазарев на своей странице в Instagram.

Фото: Thomas Hanses

Как сообщается на сайте «Евровидения-2019», представитель России начал репетицию в 11:02 по мск. Сергей исполнил песню «Scream» под сверкание молний и в сопровождении своих зеркальных двойников. Хотя зеркала также являются экранами, что позволяет «отражениям» двигаться самостоятельно.

Фото: Thomas Hanses

Напомним, что во втором полуфинале конкурса представитель России будет выступать под 13 номером. Выступление пройдёт 16 мая в Expo Tel Aviv в Израиле.

Фото: Thomas Hanses