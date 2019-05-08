78 миллионов просмотров. О чем поёт итальянец Махмуд на «Евровидении» и причём тут обида на отца
Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая.
Одним из фаворитов конкурса называют представителя Италии – Махмуда. Исполнителю – 27 лет. В рейтинге букмекеров он стабильно находится в пятерке сильнейших.
Фото: instagram.com/mahmood
Алессандро Махмуд родился в Милане. Его мать – итальянка, а отец – египтянин. Молодой человек получил профессиональное музыкальное образование.
В возрасте 20 лет Махмуд принял участие в песенном конкурсе – пробовал свои силы в шоу «Х Фактор». После участия в проекте Алессандро начал писать и продюсировать свои песни.
Фото: instagram.com/mahmood
Певец являлся автором конкурсной песни для представителей Италии на «Евровидении-2013», а также писал песни для других местных исполнителей.
В 2016 году Махмуд участвовал в фестивале Сан-Ремо, где занял четвертое место. Спустя три года певец вернулся на этот фестиваль. Благодаря победе в 2019 году Алессандро получил путевку на конкурс «Евровидение» в Израиле. Махмуд победил в Сан-Ремо по сумме голосов журналистов, музыкальных экспертов и телезрителей.
Фото: instagram.com/mahmood
На конкурсе Махмуд исполнит песню «Soldi», что в переводе означает деньги. Этот трек сразу же стал мегахитом в Италии, получил статус платинового, занял первое место во всех итальянских чартах.
Клип на песню посмотрели более 78 миллионов раз.
В песне Махмуд обращается к своему отцу, который ушел из семьи, когда мальчику было шесть лет.
Фото: instagram.com/mahmood
Песня исполняется на итальянском языке, однако есть фразы на арабском языке.
В ней мальчик спрашивает у отца, почему он оставил своих близких ради денег. По словам певца, его композиция о том, как деньги меняют отношения внутри семьи.
«В одно мгновение я осознал,
что от меня
тебе нужны были только деньги, деньги».
Фото: instagram.com/mahmood
В одном из интервью Махмуд рассказал, как отец отреагировал на огромный успех песни.
«Он поздравил меня. Он также сказал, что был рад, что песня стала такой популярной, и предложил иногда встречаться и ужинать вместе». Песня помогла отцу и сыну стать немного ближе друг к другу. Певец признался, что не боялся быть откровенным в песне, потому что каждая композиция, которую он пишет, очень личная для него. «Это позволяет мне быть частью песни, когда я исполняю ее на сцене».
Фото: instagram.com/mahmood
Махмуд описывает себя в первую очередь как артиста и признается, что не любит говорить о политике и хочет, чтобы люди больше фокусировались на его музыке, а не на его происхождении.
По словам Махмуда, он считает себя итальянцем, а не египтянином. «Я просто имею египетские корни».
Как выступала Италия на «Евровидении»?
Италия является не только одним из основателей конкурса (впервые страна приняла участие в «Евровидении» в 1956 году), она также несет ответственность за весь формат конкурса. Ведь он был создан по образцу популярного фестиваля в Сан-Ремо.
Италия побеждала в «Евровидении» дважды. В 1964 году Джильола Чинкетти почти в три раза опередил по голосам участника, занявшего второе место.
В 1990 году победителем конкурса песни стал Тото Кутуньо.
В 1998 году страна перестала принимать участие в конкурсе, но вернулась в 2011 году и сразу же заняла второе место. К слову, итальянский музыкальный фестиваль Сан-Ремо часто используется для выбора представителя страны на «Евровидении», как это и случилось с Махмудом.
Его шансы на победу оцениваются весьма высоко.
Как представитель одной из стран «большой пятерки», Махмуд автоматически проходит в финал. Кроме него сразу в финал конкурса проходят Германия, Испания, Франция, Великобритания и Израиль как страна-хозяйка.
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В первом полуфинале на «Евровидении» выступят участники из Словении, Беларуси, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши, Венгрии, Эстонии, Португалии, Сан-Марино, Исландии, Грузии, Австралии, Бельгии, Греции.
Участниками второго полуфинала станут представители Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Молдовы, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Северной Македонии, Норвегии, России, Нидерландов, Хорватии, Литвы, Мальты.