78 миллионов просмотров. О чем поёт итальянец Махмуд на «Евровидении» и причём тут обида на отца

Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Одним из фаворитов конкурса называют представителя Италии – Махмуда. Исполнителю – 27 лет. В рейтинге букмекеров он стабильно находится в пятерке сильнейших.

Фото: instagram.com/mahmood

Алессандро Махмуд родился в Милане. Его мать – итальянка, а отец – египтянин. Молодой человек получил профессиональное музыкальное образование. В возрасте 20 лет Махмуд принял участие в песенном конкурсе – пробовал свои силы в шоу «Х Фактор». После участия в проекте Алессандро начал писать и продюсировать свои песни.

Фото: instagram.com/mahmood

Певец являлся автором конкурсной песни для представителей Италии на «Евровидении-2013», а также писал песни для других местных исполнителей. В 2016 году Махмуд участвовал в фестивале Сан-Ремо, где занял четвертое место. Спустя три года певец вернулся на этот фестиваль. Благодаря победе в 2019 году Алессандро получил путевку на конкурс «Евровидение» в Израиле. Махмуд победил в Сан-Ремо по сумме голосов журналистов, музыкальных экспертов и телезрителей.

Фото: instagram.com/mahmood

На конкурсе Махмуд исполнит песню «Soldi», что в переводе означает деньги. Этот трек сразу же стал мегахитом в Италии, получил статус платинового, занял первое место во всех итальянских чартах. Клип на песню посмотрели более 78 миллионов раз. В песне Махмуд обращается к своему отцу, который ушел из семьи, когда мальчику было шесть лет.

Фото: instagram.com/mahmood

Песня исполняется на итальянском языке, однако есть фразы на арабском языке. В ней мальчик спрашивает у отца, почему он оставил своих близких ради денег. По словам певца, его композиция о том, как деньги меняют отношения внутри семьи. «В одно мгновение я осознал, что от меня тебе нужны были только деньги, деньги».

Фото: instagram.com/mahmood

В одном из интервью Махмуд рассказал, как отец отреагировал на огромный успех песни. «Он поздравил меня. Он также сказал, что был рад, что песня стала такой популярной, и предложил иногда встречаться и ужинать вместе». Песня помогла отцу и сыну стать немного ближе друг к другу. Певец признался, что не боялся быть откровенным в песне, потому что каждая композиция, которую он пишет, очень личная для него. «Это позволяет мне быть частью песни, когда я исполняю ее на сцене».

Фото: instagram.com/mahmood