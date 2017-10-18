«Я это категорически не приветствую»: Федор Бондарчук о ситуации с фильмом «Матильда»
Новости России. Федор Бондарчук прокомментировал ситуацию с фильмом «Матильда».
Как сообщают РИА Новости, российский режиссер и актер отметил, что не считает происходящее с новым фильмом Алексей Учителя пиар-акцией.
Федор Бондарчук:
Ничего себе пиар-акция – сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую.
Кадр из фильма «Матильда»
Также Бондарчук подчеркнул, что Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение и фильм надо посмотреть, а главную противницу выхода картины в широкий прокат – депутата Наталью Поклонскую – остановить.
Почему новый фильм режиссера вызвал скандал?
Кадр из фильма «Матильда»
Напомним, что 26 октября в Беларуси стартует широкий прокат нового фильма Алексея Учителя «Матильда». Фильм рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Главные роли в ленте исполнили Ларс Айдингер, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михалина Ольшанская, Евгений Миронов.
Как проходили съемки новой картины Учителя – здесь подробнее.
В интервью программе «Простые вопросы» Алексей Учитель отметил, что его задача – показать будущего императора не статуей, не иконой, а человеком (смотрите здесь).