«Я это категорически не приветствую»: Федор Бондарчук о ситуации с фильмом «Матильда»

Новости России. Федор Бондарчук прокомментировал ситуацию с фильмом «Матильда». Как сообщают РИА Новости, российский режиссер и актер отметил, что не считает происходящее с новым фильмом Алексей Учителя пиар-акцией. Федор Бондарчук:

Ничего себе пиар-акция – сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую.

Кадр из фильма «Матильда»

Также Бондарчук подчеркнул, что Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение и фильм надо посмотреть, а главную противницу выхода картины в широкий прокат – депутата Наталью Поклонскую – остановить. Почему новый фильм режиссера вызвал скандал?

Кадр из фильма «Матильда»