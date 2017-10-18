Эволюция: творческий путь Зака Эфрона

От детских фильмов к серьезным ролям, от комедий в драмы и обратно – Зак Эфрон успел попробовать себя во множестве ипостасей и все это за очень короткий период времени. 18 октября Заку исполняется всего 30 лет, но этот актер, кажется, был с нами всегда.

В жизни Эфрона были практически все обязательные этапы становления голливудской звезды – громкая роль, с которой он до сих пор ассоциируется у большинства зрителей, безумные вечеринки, алкоголь, наркотики, романы со звездными коллегами и т.д. К 30 годам Зак подошел с достаточно большим жизненным багажом: «Взрослея, каждый человек проходит ряд испытаний. Не важно, кто он: дворник или уже знаменитый актер. И каждый совершает ошибки. Но когда они становятся общественным достоянием, чувствуешь себя особенно унизительно».

Мы предлагаем вам проследить важные этапы биографии актера и вспомнить его самые известные фильмы.