В Голливуде за три дня до «Оскара» Вайнштейну поставили сатирический памятник

Новости США. В Голливуде за три дня до вручения «Оскара» установили позолоченную статую продюсера Харви Вайнштейна.
Как сообщает Daily Mail, скульптура представляет собой Вайнштейна в натуральную величину, который сидит на диване и сжимает в руке «Оскар».
Статую «Диван для кастинга» создали Пластик Джизус и Джошуа Монро. Последний известен как дизайнер обнаженных статуй Дональда Трампа, которые были размещены в крупных городах США в 2016 году.
Скульптура продюсера создавалась два месяца. Она сделана из стекловолокна и акриловой смолы. Первоначальной задумкой был стоящий Харви, но после скандала авторы решили добавить диван.
По словам Джизуса, скульптура символизирует проблему сексуальных домогательств в индустрии развлечений и причастность Вайнштейна к этому.
Десятки женщин обвиняют продюсера в домогательствах. Среди них Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт и знаменитая французская актриса Годреш Жюдит. Вайнштейн отрицает все обвинения в домогательствах, но извинился за своё отношение к коллегам в прошлом.