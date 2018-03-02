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В Голливуде за три дня до «Оскара» Вайнштейну поставили сатирический памятник

02 марта 2018 14:15
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Новости США. В Голливуде за три дня до вручения «Оскара» установили позолоченную статую продюсера Харви Вайнштейна.  

Как сообщает Daily Mail, скульптура представляет собой Вайнштейна в натуральную величину, который сидит на диване и сжимает в руке «Оскар».  

Статую «Диван для кастинга» создали Пластик Джизус и Джошуа Монро. Последний известен как дизайнер обнаженных статуй Дональда Трампа, которые были размещены в крупных городах США в 2016 году.  

В Голливуде за три дня до «Оскара» Вайнштейну поставили сатирический памятник -1

Фото: Associated Press  

Скульптура продюсера создавалась два месяца. Она сделана из стекловолокна и акриловой смолы. Первоначальной задумкой был стоящий Харви, но после скандала авторы решили добавить диван.  

По словам Джизуса, скульптура символизирует проблему сексуальных домогательств в индустрии развлечений и причастность Вайнштейна к этому.  

Десятки женщин обвиняют продюсера в домогательствах. Среди них Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт и знаменитая французская актриса Годреш Жюдит. Вайнштейн отрицает все обвинения в домогательствах, но извинился за своё отношение к коллегам в прошлом.  

В Голливуде за три дня до «Оскара» Вайнштейну поставили сатирический памятник -4

Фото: Associated Press  

После истории с Харви Вайнштейном в мире набрало силу движение «Me Too», в рамках которого женщины открыто делятся своими травмирующими историями. К этому движению присоединились многие известные личности.  

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