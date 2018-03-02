В Голливуде за три дня до «Оскара» Вайнштейну поставили сатирический памятник

Новости США. В Голливуде за три дня до вручения «Оскара» установили позолоченную статую продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает Daily Mail, скульптура представляет собой Вайнштейна в натуральную величину, который сидит на диване и сжимает в руке «Оскар».

Статую «Диван для кастинга» создали Пластик Джизус и Джошуа Монро. Последний известен как дизайнер обнаженных статуй Дональда Трампа, которые были размещены в крупных городах США в 2016 году.