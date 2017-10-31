Голливудского актера Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми» из-за скандала
Новости США. Международная академия телевизионных наук и искусств не вручит американскому актеру Кевину Спейси почетную премию «Эмми» за вклад в производство телефильмов.
Информация об этом появилась на сайте академии.
Спейси должен был получить премию в ноябре нынешнего года в Нью-Йорке.
Фото: twitter.com/KevinSpacey
Скандал, связанный с актером, начался после того, как коллега обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.
Голливудский актер опубликовал свои извинения и признался в гомосексуальной ориентации (подробности здесь).
Фото: twitter.com/KevinSpacey
Компания-производитель сериала «Карточный домик», где главную роль играет Спейси, заявила, что шестой сезон станет последним.
Крах «Карточного домика»: почему нам будет не хватать культового сериала
Кевин Спейси – один из самых известных голливудских актёров. Он является двукратным обладателем премии «Оскар» и победителем премии «Золотой глобус».