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Голливудского актера Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми» из-за скандала

31 октября 2017 14:34
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Новости США. Международная академия телевизионных наук и искусств не вручит американскому актеру Кевину Спейси почетную премию «Эмми» за вклад в производство телефильмов.

Информация об этом появилась на сайте академии.

Спейси должен был получить премию в ноябре нынешнего года в Нью-Йорке.

Голливудского актера Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми» из-за скандала-1

Фото: twitter.com/KevinSpacey

Скандал, связанный с актером, начался после того, как коллега обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

Голливудский актер опубликовал свои извинения и признался в гомосексуальной ориентации (подробности здесь).

Голливудского актера Кевина Спейси лишили почетной премии «Эмми» из-за скандала-4

Фото: twitter.com/KevinSpacey

Компания-производитель сериала «Карточный домик», где главную роль играет Спейси, заявила, что шестой сезон станет последним.

Крах «Карточного домика»: почему нам будет не хватать культового сериала

Кевин Спейси – один из самых известных голливудских актёров. Он является двукратным обладателем премии «Оскар» и победителем премии «Золотой глобус».

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Кевин Спейси

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