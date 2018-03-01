Алина Загитова показала фото подаренного за победу на Олимпиаде автомобиля

Новости России. Фигуристка Алина Загитова показала в социальных сетях автомобиль, который ей подарили за победу на Олимпийских играх.
Фото нового авто спортсменка показала в Instagram.
Новости России. Фигуристка Алина Загитова показала в социальных сетях автомобиль, который ей подарили за победу на Олимпийских играх.
Фото нового авто спортсменка показала в Instagram.
Фото: скриншот со страницы instagram.com/azagitova
На Олимпиаде 15-летняя Загитова завоевала две медали – золото в одиночном катании и серебро в командном турнире. Спортсменке удалось установить мировой рекорд в короткой программе.
Алина Загитова рассказала, что планирует делать с новым автомобилем.
Алина Загитова (в комментарии ТАСС):
На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Сейчас я рада, стараюсь не обращать внимание на армию поклонников. Думаю, что буду стремиться к другим высотам, есть еще чемпионат мира, можно стать двукратным олимпийским чемпионом.
Каждого из российских спортсменов, которые стали победителями и призерами Игр, наградили автомобилями марки BMW.
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