«Ты не заслуживаешь пули!»: Ума Турман осудила Вайнштейна в своем праздничном поздравлении

Новости США. Ума Турман на своей странице в Instagram разместила праздничный пост ко Дню благодарения, но поздравление не обошлось без «укола» в сторону Харви Вайнштейна. Актриса в гневной форме обратилась к продюсеру и объяснила, что ее долгое молчание по этому поводу обусловлено тем, что ей нужно было все обдумать и успокоиться.

«Раньше я молчала потому, что была очень зла, и у меня были причины для этого. Я хочу поздравить всех вас с Днем благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто покрывал тебя и твои грязные выходки. Ты не заслуживаешь и пули!»

Стоит отметить, что один из «покрывателей» Вайнштейна – ближайший друг Турман, которому она обязана своей карьерой, Квентин Тарантино. Режиссер признался, что был в курсе ситуации, но молчал об этом. С Харви Вайштейном Ума Турман работала над двумя частями «Убить Билла».

Напомним, что скандал вокруг Вайнштейна не утихает уже второй месяц. Известного продюсера обвинили в домогательствах десятки известных актрис. По делу ведется следствие.