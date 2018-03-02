Впервые за 43 года «Мона Лиза» может временно покинуть Лувр: чем знаменитый портрет до сих пор привлекает учёных

Как сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, вопрос о временном перемещении картины Леонардо да Винчи планируется обсудить с директором Лувра.

Новости Франции. «Мона Лиза» может временно покинуть стены Лувра. Об этом рассказали в эфире радиостанции Europe 1.

Сильное возмущение у парижан и гостей города вызвала информация о возможном перемещении творения да Винчи в другое место, потому что миллионы туристов посещают Лувр для того, чтобы посмотреть на одну из самых популярных работ. Однако министр культуры страны считает иначе.

«Существует культурный обмен, так почему же она должна находиться в одном месте и не быть доступна для всех?», – размышляет Ниссен.

Почему «Мона Лиза» покинет Лувр? Мнение министра культуры Франции

«Джоконда» – одно из самых известных произведений искусства. По имеющимся сведениям, портрет был написан в 1503 – 1505 годах. Его полное название «Портрет госпожи Лизы Джокондо».

Высказывалось множество предположений о том, кто был изображен на полотне. Среди предполагаемых вариантов были и Катерина Сфорца, и идеальная женщина, и юноша в женском одеянии, и сам Леонардо да Винчи.

В 2005 году были найдены сведения, которые доказали, что итальянка Лиза Герардини стала прототипом «Джоконда». Учёные из Гейдельбергского университета изучили заметки флорентийского чиновника. Он написал следующее: «сейчас да Винчи работает над тремя картинами, одна из которых – портрет Лизы Герардини».