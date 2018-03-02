Впервые за 43 года «Мона Лиза» может временно покинуть Лувр: чем знаменитый портрет до сих пор привлекает учёных
Новости Франции. «Мона Лиза» может временно покинуть стены Лувра. Об этом рассказали в эфире радиостанции Europe 1.
Как сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, вопрос о временном перемещении картины Леонардо да Винчи планируется обсудить с директором Лувра.
Ранее мэр города Ланс попросил президента Франции помочь с временной передачей «Джоконды» в местный филиал Лувра.
Сильное возмущение у парижан и гостей города вызвала информация о возможном перемещении творения да Винчи в другое место, потому что миллионы туристов посещают Лувр для того, чтобы посмотреть на одну из самых популярных работ. Однако министр культуры страны считает иначе.
«Существует культурный обмен, так почему же она должна находиться в одном месте и не быть доступна для всех?», – размышляет Ниссен.
Почему «Мона Лиза» покинет Лувр? Мнение министра культуры Франции
«Джоконда» – одно из самых известных произведений искусства. По имеющимся сведениям, портрет был написан в 1503 – 1505 годах. Его полное название «Портрет госпожи Лизы Джокондо».
Высказывалось множество предположений о том, кто был изображен на полотне. Среди предполагаемых вариантов были и Катерина Сфорца, и идеальная женщина, и юноша в женском одеянии, и сам Леонардо да Винчи.
В 2005 году были найдены сведения, которые доказали, что итальянка Лиза Герардини стала прототипом «Джоконда». Учёные из Гейдельбергского университета изучили заметки флорентийского чиновника. Он написал следующее: «сейчас да Винчи работает над тремя картинами, одна из которых – портрет Лизы Герардини».
Чуть позже специалисты установили, как звучал голос «Моны Лизы». Японские учёные смоделировали голос женщины на основе строения костей её черепа. Данные были обработаны через специальную базу, в которой были фотографии и голоса людей. Результат показал, что у знаменитой итальянки был спокойный низкий голос.
В 2015 году итальянские учёные сообщили о возможном обнаружении останков Моны Лизы. Но определить, действительно ли найденные останки принадлежат Лизе Герардини, не получилось.
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Ситуация осложнилась тем, что учёным не удалось найти череп женщины. Хорошо сохранились только кости ног. Исследователи планировали сравнить их с останками детей Моны Лизы, но образцы оказались испорчены наводнением. Специалисты признавали, что их мечтой было найти через прототипа знаменитого портрета и воссоздать ее лицо.
Глава комитета по пропаганде исторического и культурного наследия Сильвано Винчети считает, что Леонардо да Винчи писал картину с двух людей. Первой была Лиза Герардини, но женщина не улыбалась. Вторым человеком мог быть Джан-Джакомо Капротти. Сильвано утверждает, что эту теорию подтверждает послойное изучение полотна.
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Картина не покидала стены Лувра с 1974 года. В этот год «Мона Лиза» демонстрировалась в Японии и СССР.
Из-за актов вандализма портрет защитили пуленепробиваемым стеклом. С 2005 года картине выделили отдельное помещение в музее.
В 2017 году на аукционе была выставлена единственная картина Леонардо да Винчи из частной коллекции.
Стартовая стоимость составила 100 млн долларов – подробнее здесь.