Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино

«Ничто не сделало бы меня счастливее, чем тандем Ди Каприо и Питта в ролях Рика и Клиффа», – поделился впечатлениями Тарантино.

Американский кинорежиссёр рассказал, что работал над сценарием пять лет. Фильм перенесёт зрителей в Лос-Анджелес 1969 года. Премьера фильма назначена на 9 августа 2019 года – день 50-летней годовщины резонансного убийства Шэрон Тейт, жены кинорежиссера Романа Полански. Погибшая была на восьмом месяце беременности. Кроме Тейт банда Мэнсона тогда убила еще четырех человек.

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«Я рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых больше не существует», – добавил Квентин Тарантино.