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Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино

01 марта 2018 09:39
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Новости США. В новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» главные роли получили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.  

«Ничто не сделало бы меня счастливее, чем тандем Ди Каприо и Питта в ролях Рика и Клиффа», – поделился впечатлениями Тарантино.  

Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне  

Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино-1

Фото: instagram.com/leonardodicaprio  

Американский кинорежиссёр рассказал, что работал над сценарием пять лет. Фильм перенесёт зрителей в Лос-Анджелес 1969 года. Премьера фильма назначена на 9 августа 2019 года – день 50-летней годовщины резонансного убийства Шэрон Тейт, жены кинорежиссера Романа Полански. Погибшая была на восьмом месяце беременности. Кроме Тейт банда Мэнсона тогда убила еще четырех человек. 

Чарльз Мэнсон скончался в тюремной больнице США  

«Я рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых больше не существует», – добавил Квентин Тарантино.  

Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино-4

Стоит отметить, что Питт и Ди Каприо впервые снимутся в одном проекте.  

Весной прошлого года Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли.  

«Каждый из нас сделал все, что мог», – подробнее здесь.  

# Звезды # Квентин Тарантино # калейдоскоп # Леонардо Ди Каприо # Брэд Питт

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