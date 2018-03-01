Питт и Ди Каприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино
Новости США. В новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» главные роли получили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
«Ничто не сделало бы меня счастливее, чем тандем Ди Каприо и Питта в ролях Рика и Клиффа», – поделился впечатлениями Тарантино.
Квентин Тарантино собирается снять фильм о Чарльзе Мэнсоне
Фото: instagram.com/leonardodicaprio
Американский кинорежиссёр рассказал, что работал над сценарием пять лет. Фильм перенесёт зрителей в Лос-Анджелес 1969 года. Премьера фильма назначена на 9 августа 2019 года – день 50-летней годовщины резонансного убийства Шэрон Тейт, жены кинорежиссера Романа Полански. Погибшая была на восьмом месяце беременности. Кроме Тейт банда Мэнсона тогда убила еще четырех человек.
Чарльз Мэнсон скончался в тюремной больнице США
«Я рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которых больше не существует», – добавил Квентин Тарантино.
Стоит отметить, что Питт и Ди Каприо впервые снимутся в одном проекте.
Весной прошлого года Брэд Питт дал первое интервью о разводе с Джоли.
«Каждый из нас сделал все, что мог», – подробнее здесь.