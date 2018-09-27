Уле-Эйнар Бьорндален показал первое фото дочери и рассказал о её любимых игрушках

Уле-Эйнар Бьорндален: Любимые Ксенины игрушки – эти бэйби-куколки, очень помогают нам во время длинных поездок на авто.

Снимок восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.

Ксения – дочь Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Первого октября девочке исполнится два года.

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В июне нынешнего года Дарья приняла решение о завершении спортивной карьеры. По словам биатлонистки, она не нашла оптимальный вариант, при котором могла бы совмещать две важные области своей жизни – воспитание дочери и спортивную карьеру. Весной этого же года решение окончить карьеру принял и Бьорндален.