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Уле-Эйнар Бьорндален показал первое фото дочери и рассказал о её любимых игрушках

27 сентября 2018 15:16
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Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален показал фото дочери Ксении.

Снимок восьмикратный олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.

Бьорндален рассказал, с какими игрушками любит играть девочка.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Любимые Ксенины игрушки – эти бэйби-куколки, очень помогают нам во время длинных поездок на авто.

Уле-Эйнар Бьорндален показал первое фото дочери и рассказал о её любимых игрушках-1

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen

Ксения – дочь Уле-Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой. Первого октября девочке исполнится два года. 

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В июне нынешнего года Дарья приняла решение о завершении спортивной карьеры. По словам биатлонистки, она не нашла оптимальный вариант, при котором могла бы совмещать две важные области своей жизни – воспитание дочери и спортивную карьеру. Весной этого же года решение окончить карьеру принял и Бьорндален.  

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# Дети и родители # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален # Дарья Домрачева # Фотофакт

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