«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне

Новости Беларуси. Нотку свежести и тепла Витебску принёс местный житель по имени Валерий. Утром 25 сентября мужчина станцевал под соло на саксофоне.
Новости Беларуси. Нотку свежести и тепла Витебску принёс местный житель по имени Валерий. Утром 25 сентября мужчина станцевал под соло на саксофоне.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977
Снять на видео весёлый танец и душевное исполнение удалось местной журналистке, которая и узнала имя витеблянина. Вероятно, автор ролика планировала заснять игру на саксофоне Сергея Говорцова, но что-то пошло не так. Впрочем, оператор не стала расстраиваться и с удовольствием записала на видео выступление прохожего.
Закончив свой танец, мужчина снял головной убор, поклонился, улыбнулся и пошёл по своим делам.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977
За два дня ролик посмотрели более 4,5 тысяч раз. Выступление мужчины набрало множество «лайков» и несколько комментариев.
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977
«Люблю таких людей, на позитиве. Молодец, Валерий! Особенно танец живота оооочень понравился!»,
«Вот это новость»,
«Вот это весельчак. Не только в камеру попал, но и станцевал».
Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977
Подобные выступления неизменно привлекают внимание. Например, в конце лета представитель столичной Госавтоинспекции Сергей Зараник исполнил танец регулировщика. За прошедшее время видео посмотрели более 50 тысяч раз.
Увидеть танец энергичного правоохранителя можно здесь.