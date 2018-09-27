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«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне

27 сентября 2018 12:20
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Новости Беларуси. Нотку свежести и тепла Витебску принёс местный житель по имени Валерий. Утром 25 сентября мужчина станцевал под соло на саксофоне.  

«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне-1

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977  

Снять на видео весёлый танец и душевное исполнение удалось местной журналистке, которая и узнала имя витеблянина. Вероятно, автор ролика планировала заснять игру на саксофоне Сергея Говорцова, но что-то пошло не так. Впрочем, оператор не стала расстраиваться и с удовольствием записала на видео выступление прохожего.  

Закончив свой танец, мужчина снял головной убор, поклонился, улыбнулся и пошёл по своим делам.  

«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне-4

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977  

За два дня ролик посмотрели более 4,5 тысяч раз. Выступление мужчины набрало множество «лайков» и несколько комментариев.  

«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне-7

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977  

«Люблю таких людей, на позитиве. Молодец, Валерий! Особенно танец живота оооочень понравился!»,  

«Вот это новость»,  

«Вот это весельчак. Не только в камеру попал, но и станцевал».  

«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне-10

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977  

Подобные выступления неизменно привлекают внимание. Например, в конце лета представитель столичной Госавтоинспекции Сергей Зараник исполнил танец регулировщика. За прошедшее время видео посмотрели более 50 тысяч раз. 

Увидеть танец энергичного правоохранителя можно здесь.  

# Танцы # калейдоскоп # Сергей Говорцов

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