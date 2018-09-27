«Люблю людей на позитиве»: на улице в Витебске мужчина станцевал под соло на саксофоне

Новости Беларуси. Нотку свежести и тепла Витебску принёс местный житель по имени Валерий. Утром 25 сентября мужчина станцевал под соло на саксофоне.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977

Снять на видео весёлый танец и душевное исполнение удалось местной журналистке, которая и узнала имя витеблянина. Вероятно, автор ролика планировала заснять игру на саксофоне Сергея Говорцова, но что-то пошло не так. Впрочем, оператор не стала расстраиваться и с удовольствием записала на видео выступление прохожего. Закончив свой танец, мужчина снял головной убор, поклонился, улыбнулся и пошёл по своим делам.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977

За два дня ролик посмотрели более 4,5 тысяч раз. Выступление мужчины набрало множество «лайков» и несколько комментариев.

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977

«Люблю таких людей, на позитиве. Молодец, Валерий! Особенно танец живота оооочень понравился!», «Вот это новость», «Вот это весельчак. Не только в камеру попал, но и станцевал».

Фото: скриншот из видео на странице vk.com/id320580977