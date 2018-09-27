«Будем мы вместе или нет, ты единственная». Муж Ани Лорак обратился к певице в день её рождения

В День рождения Ани Лорак к ней обратился ее муж.

Мурат Налчаджиоглу опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором трогательно поздравил Ани Лорак с 40-летием.

Публикация была сделана на английском языке.

«Девочка, которая дала мне самый большой подарок в моей жизни – Соник, мою бесконечную любовь. «Каролина – ДИВА». С днем ​​рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе здоровья, счастья, гармонии в жизни и с душой, всегда будь под опекой БОГА. С днем ​​рождения Ты одна единственная. Будем мы вместе или нет, ты единственная».