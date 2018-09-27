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«Будем мы вместе или нет, ты единственная». Муж Ани Лорак обратился к певице в день её рождения

27 сентября 2018 08:58
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В День рождения Ани Лорак к ней обратился ее муж.

Мурат Налчаджиоглу опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором трогательно поздравил Ани Лорак с 40-летием.

Публикация была сделана на английском языке.

«Девочка, которая дала мне самый большой подарок в моей жизни – Соник, мою бесконечную любовь. «Каролина – ДИВА». С днем ​​рождения, моя бесконечная любовь. Желаю тебе здоровья, счастья, гармонии в жизни и с душой, всегда будь под опекой БОГА. С днем ​​рождения Ты одна единственная. Будем мы вместе или нет, ты единственная».

«Будем мы вместе или нет, ты единственная». Муж Ани Лорак обратился к певице в день её рождения-1

Фото: instagram.com/muratnalca

Поклонники обеспокоены происходящим в семье артистки. Сама Ани Лорак никак не комментирует личную жизнь.

Что происходит в семье Ани Лорак? (читайте далее)

 Пара жената с 2009 года. У Ани и Мурата есть 7-летняя дочь София.

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Мурат Налчаджиоглу # Фотофакт

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