«Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении». Дарья Домрачева о нелёгком решении завершить спортивную карьеру

Новости Беларуси. Величайшая белорусская спортсменка Дарья Домрачева завершает карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Биатлонистка заявила об этом сегодня, 25 июня, в штаб-квартире НОК на специально созванной пресс-конференции.

Об уходе из большого спорта Дарья предупреждала после Олимпиады в Пхенчхане. На раздумья ушло несколько месяцев. Контракт с национальной сборной у спортсменки истекает в конце месяца.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:

Я очень долго думала, но пришло время расставить точки над i. Все время после окончания сезона я пыталась найти компромисс, который позволил бы мне воспитывать ребенка и совмещать это все с профессиональной спортивной карьерой одновременно. Супруг готов был поддержать меня при любом моем решении, то есть если бы я решила продолжать свою спортивную карьеру, готов был сопровождать и на сборах, и всячески помогать. Я решила, что для меня это могло бы быть очень сложным периодом, когда я мучилась бы сама, мучила бы своего ребенка, и не факт, что на таком фоне возможно было бы показать тот результат, который хотелось бы.

Это решение для меня обдуманное и, конечно же, нелегкое, но я завершаю свою спортивную карьеру. В 2018 году о завершении карьеры также объявил супруг Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален. «Непривычно иметь настолько свободный график». Чем будет заниматься Бьорндален после завершения карьеры? По словам Дарьи, в ближайших планах у супружеской пары – отдых от спортивного ритма жизни. Чем будет заниматься дальше, биатлонистка пока не решила. Впрочем, подтвердила, что есть некоторые идеи. Дарья Домрачева – четырехкратная олимпийская чемпионка. Поистине триумфальной для биатлонистки стала Олимпиада в Сочи в 2014 году. Тогда Дарья завоевала сразу три золотые награды в личных гонках. Еще один чемпионский титул ей принесла эстафета в Пхенчхане. Кроме того, на счету именитой белорусской биатлонистки серебряная и бронзовая олимпийские медали.

Дарья Домрачева – двукратная чемпионка планеты, обладательница Кубка мира и пяти малых Хрустальных глобусов. В 2014 году биатлонистка стала первой женщиной в стране, получившей звание Героя Беларуси. Напомним, о завершении карьеры ранее объявили еще две биатлонистки из основного состава нашей сборной – Надежда Скардино и Надежда Писарева. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж

Дарья Домрачева:

Время в большом спорте для меня будет незабываемым. Я хочу поблагодарить всех тех, кто был рядом и кто встретился мне и помогал мне на этом пути. Я хочу сказать спасибо моим невероятным болельщикам за настоящую поддержку. Спасибо за то, что я могла чувствовать вас за своей спиной в минуты побед и в не самые легкие моменты. Вы просто потрясающие, невероятные. Конечно, самое главное, хочу сказать спасибо моей стране. Невероятно приятно было ощущать, когда ты пересекаешь финишную черту с белорусским флагом, невероятно приятно было понимать, что это действительно ты побеждаешь не одна – вся страна сейчас ликует, побеждает. Касаемо будущего белорусского биатлона, знаете, у всего в жизни есть волнообразные пути развития, у всего в жизни существуют спады и подъемы. Конечно, какой-то спад обозначится, но очень важно, чтобы этот спад был толчком к новому прыжку наверх.