Учёные рассказали, как с возрастом меняются мысли человека

Ученые выяснили, почему пожилые люди чаще теряются во время разговора.

По информации Daily Mail, это происходит из-за того, что они легко отвлекаются и им сложно выбрать подходящую информацию.

Согласно новым исследованиям, пожилые люди чаще отвлекаются во время разговора.

Это происходит из-за того, что по мере того, как люди стареют, у них в голове начинает храниться больше информации, людям становится сложнее выбрать подходящую, а также избегать ненужных деталей в беседе.

Группа ученых из Шотландии использовала серию компьютеризированных тестов для оценки 840 речевых образцов от 60 добровольцев, возраст которых составлял от 18 до 80 лет.

Оказалось, что пожилые люди более образованные, но их речь более несвязная.

Доктор Пол Хоффман из университета Эдинбурга сообщает: «Мы все постоянно отвлекаемся на посторонние мысли во время разговора. Но результаты нашего исследования показывают, что такое происходит чаще, когда мы становимся старше и накапливаем больше знаний».

Однако по информации опроса, проведенного в Великобритании в 2017 году, почти две трети пожилых людей утверждают, что сейчас они «счастливее, чем были когда-либо».

Около 63 процентов людей старше 70 лет чувствуют себя более довольными, чем в любой другой момент своей жизни.

Половина опрошенных утверждает, что они находятся в расцвете сил.

Плюсами старения люди называли то, что они меньше волнуются по пустякам и имеют больше времени на интересные им занятия.

Также пожилые люди говорили о том, что их перестало волновать, что про них подумают другие люди.

Пожилым людям также задали вопрос, как оставаться счастливым. Наиболее частыми советами были: заниматься умственными упражнениями, поддерживать физическую форму, а также встречаться с семьей и друзьями.

Команда исследователей использовала два теста – для измерения способности выбирать соответствующую информацию и для количественной оценки знаний.

Сначала участникам была предоставлена серия тем, на которые нужно было говорить в течение одной минуты, чтобы проанализировать последовательность их речи.

Этот тест выяснял, как долго пожилые люди могут придерживаться одной темы, не переключаясь на стороннюю информацию.

Затем навыки мышления были проанализированы при помощи ряда задач. Первая тестировала словарный запас пожилых людей, а вторая – их способность сосредоточиться на конкретных аспектах своих знаний.

Команда обнаружила, что пожилые люди от 60 лет не так умело подбирали информацию, которой нужно было поделиться, по сравнению с участниками в возрасте от 18 до 30 лет.

По словам исследователей, «когда люди становятся старше, им становится все труднее оставаться последовательными, и они становятся более склонными к воспроизведению сторонней информации при разговоре. Это снижает эффективность общения и может оказывать негативное влияние на их социальные взаимодействия».

«Наши результаты свидетельствуют о том, что по мере старения людей, сохранение согласованности в речи становится более сложной задачей, поскольку люди накапливают больше знаний, но менее способны эффективно регулировать, как ее использовать».