Такие родные «Сваты». Как изменились актёры сериала за 11 лет

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и пришелся по вкусу, пожалуй, каждому. Мы запойно смотрели серию за серией, сезон за сезоном. Спустя 11 лет после выхода сериала мы предлагаем посмотреть, как изменились актеры, сыгравшие главные роли. Кстати, новый седьмой сезон уже отснят и включает в себя 16 серий. Дата выхода пока не разглашается. Новый сезон снимался в Беларуси – кадры со съемочной площадки смотрите здесь. Федор Добронравов

Главного героя сериала, Ивана Будько, блестяще сыграл Федор Добронравов. Благодаря этой колоритной роли актер стал особенно узнаваем. Он поучаствовал в съемках всех семи сезонов «Сватов». По-настоящему талантливый актер сыграл десятки ролей в театре и на экране. Сейчас Федор Добронравов продолжает служить «Театру Сатиры».

Фото: instagram.com/dobronravov.fedor Татьяна Кравченко

По сериалу Иван Будько делит радости жизни с женой Валюхой. Эту замечательную женщину сыграла Татьяна Кравченко. Валентина дополнила образ своего мужа и влюбила в себя зрителей. Татьяна Кравченко поучаствовала в съемках многих сериалов и фильмов, а сейчас продолжает работать в театре «Ленком».

Фото: скриншот из программы «Наедине со всеми» Людмила Артемьева

Модную городскую бабушку Ольгу Николаевну сыграла Людмила Артемьева. В сериале Ольга Николаевна представлена утонченной и стильной женщиной, которая считает важным здоровый образ жизни и образование. Людмила Артемьева в 2003 году закончила работу в театре «Ленком», а недавно поучаствовала в съемках седьмого сезона «Сватов». Мы все хотим продолжения. Звезда сериала «Сваты» рассказала о новом сезоне

Фото: instagram.com/ludmila_artemiewa_official Анатолий Васильев

Анатолий Васильев сыграл мужа Ольги Николаевны. Юрий Анатольевич – профессор, который очень любит свою жену и выступает в сериале мягким и добродушным человеком. Анатолий Васильев известен благодаря роли в фильме «Экипаж» 1979 года. Сейчас актеру 72 года, он продолжает участвовать в различных проектах и служить в «Театре им. Моссовета».

Фото: kino-teatr.ru Александр Феклистов

После смерти Юрия Анатольевича у Ольги Николаевны зарождается роман с его коллегой Сан Санычем Берковичем. Его сыграл Александр Феклистов. В сериале Беркович был представлен интеллигентным мужчиной и ректором университета. Сейчас актер продолжает участвовать в новых проектах и снялся в новом сезоне «Сватов».

Фото: instagram.com/mariaaronova_official Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (читать далее). Ульяна Иващенко

Внучку Женю неугомонной семейки Будько-Ковалевых сыграла Ульяна Иващенко. Маленькая актриса сыграла в первых двух сезонах «Сватов». Однако больше участвовать не смогла: подросла, отправилась в школу, и съемки с частыми переездами стали проблемой. Сейчас Ульяна Иващенко не участвует в съемках, а появляется на экранах только во время участия в телепрограммах.

Фото: instagram.com/ulyana_en София Стеценко

После ухода Ульяны Иващенко из «Сватов», на ее место в третий сезон была приглашена София Стеценко. Девочка сразу же полюбилась зрителям и играла роль Жени в третьем и четвертом сезоне сериала. После «Сватов» София Стеценко поучаствовала в съемках нескольких фильмов. Последняя картина с ее участием вышла в 2015 году.

Фото: kino-teatr.ru Анна Кошмал

В пятом и шестом сезоне «Сватов» выросшую внучку Женю сыграла украинская актриса Анна Кошмал. Женя в этих сезонах была трудным подростком и относила себя к субкультуре готы. Анна отлично справилась с ролью и создала запоминающийся образ. После съемок «Сватов» актриса успешно сыграла в сериале «Слуга народа» и продолжает творческую карьеру до сих пор.

Фото: instagram.com/smorkovkina Инна Королева

Инна Королева сыграла роль мамы Жени и дочери семейства Будько. С ролью Маши Будько актриса справилась, показав в некоторых моментах, как отличается от родителей, но остается их дочкой. Сейчас Инна Королева является также актрисой дубляжа – в ее багаже более ста озвученных картин. В съемках нового сезона «Сватов» Инна Королева не участвовала.

Фото: instagram.com/korolevainna Даниил Белых

Мужа Маши Будько сыграл Даниил Белых. Максим Ковалев в сериале показан как настоящий семьянин. Он, как и его родители, любит свою семью и уважает ее. Актер работал в различных проектах, а после «Сватов» стал особенно узнаваем. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино, а также поучаствовал в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».

Фото: instagram.com/daniilbelykh Николай Добрынин

Известный актер Николай Добрынин сыграл в «Сватах» друга семьи Будько-Ковалевых. Митяй – такой же колоритный персонаж, как и его окружение. Он любит кутить и красивых женщин. Николай Добрынин не останавливает свою актерскую деятельность, колесит по гастролям и играет в театрах.

Фото: instagram.com/svati_official Олеся Железняк

В одном из сезонов «Сватов» Митяй встречает женщину своей мечты – Ларису, которую сыграла Олеся Железняк. Актрису мы узнали из ситкома «Моя прекрасная няня». Позже мы увидели Олесю Железняк в фильме «Любовь в большом городе». Актриса также известна благодаря участию в съемках фильмов «8 первых свиданий» и «Няньки». Сейчас Олеся Железняк меньше участвует в съемках и продолжает работать в театре.