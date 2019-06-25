Какие цветы являются идеальными для Минска? Топ-8 растений

Что делают хорошие хозяева перед приходом гостей? Правильно, убирают и украшают свой дом. Минск, давно заслуживший славу чистого или даже самого чистого города, перед началом II Европейских игр ещё больше преобразился. Особое очарование городу придают разнообразные цветочные композиции.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой» – Анжелика Пузанкова.

Какие цветы являются идеальными для Минска?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Из двух миллионов, смотря какое направление, если мы говорим про луковичные, то это тюльпаны. Они самые долгоцветущие весной, они закрыли период к 9 мая. А затем высаживаются летние растения. Если это парадное место, площадь Победы, какой-то орнамент, сложный рисунок – это обязательно ковровые растения. Королева здесь бегония, цинерария и резиния. Если мы говорим про вертикальные конструкции, это обязательно какое-то вьющееся ампельное растение: петуния, различного плана наполнители – гелихризумы, ипомеи, которые мы последнее время активно используем, бакопы. Они все сохраняют свою декоративность до самой поздней осени, до октября они продолжают свое цветение и радуют глаз. После заморозков ипомея ещё не теряет своей декоративности, остаётся красивой до самого сильного мороза.