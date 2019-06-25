Прямой эфир

Какие цветы являются идеальными для Минска? Топ-8 растений

25 июня 2019 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что делают хорошие хозяева перед приходом гостей? Правильно, убирают и украшают свой дом. Минск, давно заслуживший славу чистого или даже самого чистого города, перед началом II Европейских игр ещё больше преобразился. Особое очарование городу придают разнообразные цветочные композиции.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой» – Анжелика Пузанкова.

Какие цветы являются идеальными для Минска?

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Из двух миллионов, смотря какое направление, если мы говорим про луковичные, то это тюльпаны. Они самые долгоцветущие весной, они закрыли период к 9 мая. А затем высаживаются летние растения. Если это парадное место, площадь Победы, какой-то орнамент, сложный рисунок – это обязательно ковровые растения. Королева здесь бегония, цинерария и резиния. Если мы говорим про вертикальные конструкции, это обязательно какое-то вьющееся ампельное растение: петуния, различного плана наполнители – гелихризумы, ипомеи, которые мы последнее время активно используем, бакопы. Они все сохраняют свою декоративность до самой поздней осени, до октября они продолжают свое цветение и радуют глаз. После заморозков ипомея ещё не теряет своей декоративности, остаётся красивой до самого сильного мороза.

Какие цветы являются идеальными для Минска? Топ-8 растений-1

Минчанам предлагают озеленить свой двор: куда обращаться

Пальмы на улицах Минска: можно ли повторить эксперимент 50-ых?​​​​​​​

# Растения и цветы # калейдоскоп # Анжелика Пузанкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни
25 июня 2019 11:25

Актриса Алла Покровская скончалась на 82 году жизни

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры
25 июня 2019 10:52

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры

Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах
25 июня 2019 10:34

Нужно ли срезать кожуру? Разрушаем пять мифов об огурцах